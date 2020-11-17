Выборы в США: Более 2 600 неучтенных голосов обнаружили при пересчете в Джорджии

СМИ: в Джорджии нашли более 2,6 тысячи неучтенных голосов при пересчете

Пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия позволил к настоящему времени выявить свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов в одном из округов, сообщает местная газета Atlanta Journal-Constitution.

Предположительно, сбой произошел из-за проблемы со сканером бюллетеней.

По данным газеты, обнаруженные бюллетени могут помочь президенту США Дональду Трампу сократить разрыв от кандидата от демократов Джо Байдена, избранного по предварительным данным СМИ президентом Соединенных Штатов. На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тысяч голосов.



Сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг заявил изданию, что это был не технический сбой, и призвал к отставке главы избиркома округа, где были обнаружены бюллетени.Отмечается, что в других округах штата, пересчет пока не выявил серьезной разницы в количестве голосов.

Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.

Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Выборы президента США прошли 3 ноября.