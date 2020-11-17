Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 17 по 21 ноября 2020 года

Характеристики Луны на 17 ноября 2020 года
На дату 17.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 7%. Восход Луны в 11:01, а закат в 17:50.
Хронология лунных дней
- 2 лунный день c 09:33 16.11.2020 по 11:01 17.11.2020
- 3 лунный день c 11:01 17.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 17 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. Влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
3 лунный день (+)
17 ноября 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. Стрижка обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину волос. Так же растущая луна ускорит рост волос.
Волосы, окрашенные природными красителями, позволят вам добиться успеха на рабочем месте. Природа сегодня будет дарить Вам энергию, не стоит излишне усложнять прическу.
Сегодня, после двух дней "настройки", Вы готовы к полноценному энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять любознательность, появится необходимость новых впечатлений, энергия будет бить ключом, Вы будете проявлять необычайную активность.
Для более активного энергообмена расчешите волосы столько раз, сколько Вам полных лет. Это действие поможет привлечь позитивную энергию, а негативная уйдет прочь.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 18 ноября 2020 года
На дату 18.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 14%. Восход Луны в 12:13, а закат в 18:46.
Хронология лунных дней
- 3 лунный день c 11:01 17.11.2020 по 12:13 18.11.2020
- 4 лунный день c 12:13 18.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 18 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. Общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
3 лунный день (+)
18 ноября 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. Стрижка обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину волос. Так же растущая луна ускорит рост волос.
Волосы, окрашенные природными красителями, позволят вам добиться успеха на рабочем месте. Природа сегодня будет дарить Вам энергию, не стоит излишне усложнять прическу.
Сегодня, после двух дней "настройки", Вы готовы к полноценному энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять любознательность, появится необходимость новых впечатлений, энергия будет бить ключом, Вы будете проявлять необычайную активность.
Для более активного энергообмена расчешите волосы столько раз, сколько Вам полных лет. Это действие поможет привлечь позитивную энергию, а негативная уйдет прочь.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 19 ноября 2020 года
На дату 19.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 22%. Восход Луны в 13:06, а закат в 19:55.
Хронология лунных дней
- 4 лунный день c 12:13 18.11.2020 по 13:06 19.11.2020
- 5 лунный день c 13:06 19.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 19 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. Общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
4 лунный день (−)
19 ноября 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. Стрижка - не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.
Окрашивание волос в естественный оттенок, растительными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами, уложите волосы как можно проще и удобней, это позволит Вам набраться сил и энергии.
Сегодня на Вас буквально обрушится поток информации, но и Вы сами будете делиться с окружающими своими идеями и мыслями.
Если найти подход к своим волосам все ваши начинания и идеи принесут вам максимальную пользу.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 20 ноября 2020 года
На дату 20.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 5 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 32%. Восход Луны в 13:42, а закат в 21:12.
Хронология лунных дней
- 5 лунный день c 13:06 19.11.2020 по 13:42 20.11.2020
- 6 лунный день c 13:42 20.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 20 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. Влияние знака на качество волос нисколько не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
5 лунный день (+)
20 ноября 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. Новая стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.
Окрасив волосы натуральными красителями в светлый тон, привлечет деловые связи.
Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.
Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры и обсуждения пройдут на высоте и будут очень успешны, они доставят Вам и окружающим массу позитивных эмоций и удовлетворение.
Обмен энергией с космосом в этот день будет работать крайне продуктивно. Благодаря этому Вы будете находить общий язык со своими близкими.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 21 ноября 2020 года
На дату 21.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 42%. Восход Луны в 14:06, а закат в 22:32.
Хронология лунных дней
- 6 лунный день c 13:42 20.11.2020 по 14:06 21.11.2020
- 7 лунный день c 14:06 21.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 21 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. Влияние знака на качество волос нисколько не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
6 лунный день (±)
21 ноября 2020 года в 12:00 — 6 лунный день. Стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги.
Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе.
Стоит выбрать строгую, классическую прическу, статичную, не высокую, это позволит Вам привлечь энергию.
Эмоции сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, что их слишком много, захочется найти тихое место, оно Вам понадобится чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства в порядок. Стоит внимательно отнестись к своим эмоциям, дабы не наломать дров и не разрушить достигнутого.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 22 ноября 2020 года
На дату 22.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 22.11.2020 в 07:46)». Это 7 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 52%. Восход Луны в 14:24, а закат в 23:49.
Хронология лунных дней
- 7 лунный день c 14:06 21.11.2020 по 14:24 22.11.2020
- 8 лунный день c 14:24 22.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 22 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. Влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
7 лунный день (+)
22 ноября 2020 года в 12:00 — 7 лунный день. Стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день Вам безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.
Окрашивание волос наградит Вас сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе.
Стоит сделать легкую вьющуюся прическу, именно локоны позволят Вам получить энергию природы.
Эмоциональный фон постепенно приходит в норму. Самое время прийти в чувства и готовиться к новому. Новые задумки с их проблемами и препятствиями решаются легко. В это время вы готовы отстаивать свои взгляды, решения и интересы.
Сегодня не стоит поддаваться негативной энергии, творите добро и оно воздастся. С одной стороны Ваш эмоциональный фон стабилизируется, а вот сексуальная энергия набирает обороты, чем внимательнее вы отнесетесь к своим волосам, тем больше флюидов вы будете излучать.
Первая четверть (±)
Луна находится в фазе Первая четверть. Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса