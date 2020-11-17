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Сообщил о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи Хинштейн

13:00 17.11.2020 Фото: pexels.com
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На днях со своих постов ушли несколько министров.

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В России задумались о сокращении нескольких ведомств

Правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Во время пандемии к работе кабмина и его региональных подразделений периодически возникали вопросы. Ситуация начала постепенно улучшаться после отставок в региональных министерствах, однако эффективность органов исполнительной власти ставилась под вопрос не только в сфере здравоохранения и не только на региональном уровне.

На днях со своих постов ушли несколько министров. Обновление кабмина стало прелюдией для реорганизации всего госаппарата, о которой на оперативном совещании в понедельник, 16 ноября, объявил Михаил Мишустин. Вопрос оптимизации прорабатывался Минфином еще с 2018 года, однако переносился по различным причинам, отметил премьер-министр.

Сокращение штатов в министерствах и в местных подразделениях составит от 5 до 10%, в том числе за счет вакантных должностей. Освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда, так что зарплаты чиновников могут вырасти.

Известия

отставка сокращение
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