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Тяжело жить на пенсию в 90 000 рублей: пожаловалась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова

11:45 17.11.2020 Фото: кадр ©Секрет на миллион/НТВ
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Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион» .

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Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, выпуск доступен на YouTube.

В разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой бывшая спортсменка призналась, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов. Бонусную часть для спортсменов ввел занимавший тогда пост министра спорта (с 2002-го по 2004-ый — прим.редактора) хоккеист Вячеслав Фетисов.

В первое время надбавка составляла около 15 тысяч рублей, что в то время было огромными средствами, отметила Бестемьянова. Впоследствии сумма неоднократно индексировалась из-за инфляции и к настоящему моменту составляет примерно 60 тысяч.



пенсия фигуристка фигурное катание Наталья Бестемьянова
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От редакции

Какая у вас пенсия?

Аноним, 17 ноября 2020 11:57
"Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, выпуск доступен на YouTube."

Пускай попробует пожить на МРОТ или 15 тысяч в месяц, а потом ноет!
Николай, 17 ноября 2020 11:58
Никто не удивляется. Москва-это не Россия по уровню жизни. Да же в Подмосковье уровень достатка на много ниже. "У одних всё плохо-жемчуг мелкий, а у других стул жидкий"-народная мудрость.
Татьяна, 17 ноября 2020 13:04
Причем здесь Москва?!
Анна, 17 ноября 2020 12:10
Ну дак, так подкалываться, никаких денег не хватит. Узнать уже нельзя
Аноним, 17 ноября 2020 13:28
В любой цивилизованной стране жить на тысячу долларов в месяц так себе, не очень.
Аноним, 17 ноября 2020 13:47
НВР:
75000

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