Тяжело жить на пенсию в 90 000 рублей: пожаловалась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова

Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион» .

Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, выпуск доступен на YouTube.

В разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой бывшая спортсменка призналась, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов. Бонусную часть для спортсменов ввел занимавший тогда пост министра спорта (с 2002-го по 2004-ый — прим.редактора) хоккеист Вячеслав Фетисов.

В первое время надбавка составляла около 15 тысяч рублей, что в то время было огромными средствами, отметила Бестемьянова. Впоследствии сумма неоднократно индексировалась из-за инфляции и к настоящему моменту составляет примерно 60 тысяч.





