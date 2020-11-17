Удивительное сходство между женой президента Макрона и актером Паниным нашли жители Бердска. Он на спецзадании?

Житель Бердска заметили удивительное сходство между Паниным и женой Макрона

Нашли сходства в лицах жены президента Макрона и актера Панина жители Бердска. Горожане обсудили внешность знаменитостей в группе "Подслушано в Бердске" соцсети "Вконтакте" 15 ноября.

- Жена Макрона - это Панин на спецзадании, - считает Анастасия.

Некоторые считают, что и другие знаменитости России похожи. например, нашли похожего человека на Патриарха Кирилла. Об этом вы можете прочитать в группе "Подслушано в Бердске".

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