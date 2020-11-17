Жестоко убил падчерицу и свалил все на немого 6-летнего ребенка отчим в Новосибирске

Отчим свалил убийство падчерицы на немого шестилетнего ребенка

Так подозреваемый в одном из самых громких преступлений в Новосибирске пытается избежать пожизненного срока.

В Новосибирске подозреваемый в убийстве пятилетней девочки решил свалить вину на немого свидетеля убийства. Об этом узнала соседка на очной ставке со следователем — и чуть не упала в обморок. Ведь свидетель жестокого убийства — это шестилетний мальчик, которого отчим избивал за молчаливость. Почему скандальное дело о жестоком убийстве вернули на доследование и где была опека — в материале КП-Новосибирск.

«ЭТО ВСЕ МАЛЬЧИК СДЕЛАЛ»

Напомним, трагедия, которая потрясла Новосибирск, случилась 2 декабря 2019 года в девятиэтажке на улице Зорге. По данным СКР, пьяный 44-летний отчим Максим Н. до смерти избил пятилетнюю падчерицу Машу* — по предварительной версии, за отказ читать книжку.

— Максим изменил показания, пока сидел в СИЗО, и прокурор вернул дело следователю. Тогда начались очные ставки. Не хочу описывать все грязные подробности убийства. Я человек набожный и после такого две недели болела. Максим стал отрицать вину — говорит, что все сделал мальчик, которому 6 лет, — рассказала КП-Новосибирск свидетельница по делу Георгина Петрова*.

Напомним, по версии следствия, шестилетний пасынок Алексей М.* в момент убийства находился в квартире. И видел, как жестоко отчим расправился с его сестренкой. После трагедии мальчика забрала к себе соседка по лестничной клетке — она рассказывала корреспондентам КП-Новосибирск, что ребенок был весь в синяках и царапинах. Местные жители уверены: пьяный отчим вымещал на обоих детях агрессию, отчего те могли отставать в развитии.

— Мальчик попал в реабилитационный центр, с ним работают логопеды. Он даже в детский сад не ходил — молчал, не разговаривал. Погибшая девочка ходила в садик, пока мама сидела с ее братом. У нас дом-малосемейка, жильцы и участковые меняются. Только пенсионерки остались следить за порядком, но не уследили… До сих пор совесть тревожит, ведь был шанс спасти детей, хотя опеку мы предупреждали, — добавила Георгина Петрова.

«ЗАЧЕМ ТАКИМ ЛЮДЯМ ВЕРНУЛИ ДЕТЕЙ?»

Соседка знала Максима много лет — говорит, даже пыталась быть ему второй матерью, перевоспитать. Будущий уголовник рос в неполной семье: родная мать пила и почти не заботилась о ребенке. Дедушка тоже выпивал, мальчиком занималась только бабушка. Был у Максима и младший брат Данил, но в детстве утонул прямо на его глазах. В армию парня не взяли из-за отклонений в развитии, какое-то время он подрабатывал дворником. Потом связался с криминальной компанией и получил срок за грабеж. Отсидев срок, продолжил обворовывать соседей и поджигать им двери, потом переехал жить в деревню. А в 2019 году вернулся и удивил всех — с ним были жена и двое ребятишек.

— Максим сам мне рассказывал, что нашел супругу в поселке Чик. Раньше она жила с родным отцом детей, но тот умер — по слухам, из-за наркотиков. Детей у матери изъяли, но она нашла Максима, вышла замуж — и опека вернула женщине ребятишек. Зачем они таким людям вернули детей, тем более с отклонениями? — спрашивает Георгина Петрова.

Георгина вспоминает, что за месяц до убийства у Александры, матери детей, отказали ноги — и ее забрали в туберкулезную больницу. Отчим Максим Н. бросил работу на соседней заправке и стал нянчиться с пасынком и падчерицей. Соседка Георгина пыталась предупредить опеку о ситуации, несколько раз звонила и просила забрать детей.

— Адвокат Максима говорил, если вину докажут, то за убийство ребенка грозит пожизненный срок. Мать детей до сих пор лежит в тубдиспансере, еще ни разу не выходила. А квартира опечатана, копится долг по коммуналке, — вздыхает Георгина Петрова. — Жалко только немого мальчика, который теперь остался сиротой. Дети — заложники таких родителей.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области и в отдел опеки и попечительства Кировского района о проведенных проверках данной семьи и причинах возврата детей неблагополучным родителям. Также нас интересует, почему никто не отреагировал на сигналы соседей и какое наказание понесут чиновники.

* Имена и фамилии героев изменены.

Источник: nsk.kp.ru