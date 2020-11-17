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Пырнула ножом в живот пьяная подруга жителя Бердска

11:41 17.11.2020 Фото: pexels.com
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Женщина дала признательные показания.

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Полицейские Бердска раскрыли тяжкое преступление

15 ноября в Бердскую центральную районную больницу поступил 31-летний мужчина, проживающий в г. Бердске, с проникающим ножевым ранением брюшной стенки. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 43-летнюю ранее не судимую знакомую потерпевшего., проживающую в Ордынском районе Новосибирской области. Полицейские установили, что накануне в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртного, подозреваемая нанесла ножевое ранение потерпевшего, причинив ему здоровью тяжкий вред. Женщина дала признательные показания. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

зарезал нож
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От редакции

Как ее накажут?

Аноним, 17 ноября 2020 12:00
Спиртяга - это гробовщик русского народа!

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