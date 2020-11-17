С автоматом Калашникова, гранатой и наркотиками задержали жителя Бердска на вокзале Новосибирска

По словам 26-летнего бердчанина, он приобрел имитаторы оружия через интернет для дальнейшей перепродажи.

Житель Бердска задержан в Новосибирске с наркотиками и муляжами оружия

В районе остановочных платформ Центр и Правая Обь внимание сотрудников патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции Новосибирск привлек молодой мужчина со свертком, содержимое которого напоминало огнестрельное оружие. По заключению криминалистов гражданин перевозил охолощеный автомат Калашникова, макет гранаты РГД-33, а также 12 светошумовых патронов, которые не относятся к огнестрельному оружию и боеприпасам. По словам 26-летнего жителя Бердска, он приобрел имитаторы оружия через интернет для дальнейшей перепродажи.

При проведении личного досмотра в ручной клади гражданина транспортные полицейские также обнаружили и изъяли восемь пакетов с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что в них находится марихуана. Общая масса наркотика составляет почти 70 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере законодательством установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.



Источник: УТ МВД России по СФО