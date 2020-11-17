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С автоматом Калашникова, гранатой и наркотиками задержали жителя Бердска на вокзале Новосибирска

12:38 17.11.2020 Фото: сибфоут.мвд.рф
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По словам 26-летнего бердчанина, он приобрел имитаторы оружия через интернет для дальнейшей перепродажи.

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Житель Бердска задержан в Новосибирске с наркотиками и муляжами оружия

В районе остановочных платформ Центр и Правая Обь внимание сотрудников патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции Новосибирск привлек молодой мужчина со свертком, содержимое которого напоминало огнестрельное оружие. По заключению криминалистов гражданин перевозил охолощеный автомат Калашникова, макет гранаты РГД-33, а также 12 светошумовых патронов, которые не относятся к огнестрельному оружию и боеприпасам. По словам 26-летнего жителя Бердска, он приобрел имитаторы оружия через интернет для дальнейшей перепродажи.

При проведении личного досмотра в ручной клади гражданина транспортные полицейские также обнаружили и изъяли восемь пакетов с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что в них находится марихуана. Общая масса наркотика составляет почти 70 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере законодательством установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

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Источник: УТ МВД России по СФО

задержали муляж наркотики оружие
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От редакции

Строго накажут?

Аноним, 17 ноября 2020 18:34
НВР:
За что? Вот если бы без маски то высшая мера, а так вроде не за что...

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