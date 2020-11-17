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Скончался от инфаркта экс-кандидат в мэры Сергей Елисеев 16 ноября в Бердске

13:10 17.11.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"Он был с нами в борьбе за справедливость, за народ. Многое сделал для нас. Как жалко терять таких бесстрашных, грамотных, людей", - пишут активисты города.

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Сергей Елисеев являлся главой народной власти Бердска
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Трагическую новость сообщила активистка Бердска Наталья Слесарева сегодня, 17 ноября:

- Вчера в 20 часов вечера от инсульта умер наш соратник Сергей Валентинович Елисеев. Он был с нами в борьбе за справедливость, за народ. Многое сделал для народа. Как жалко терять таких бесстрашных, грамотных, людей. Вечная ему память, земля ему пухом.

Биография

Сергей Елисеев родился 1 марта 1954 года в Новосибирске. Здесь окончил десятилетку. После школы получил сразу две профессии — водителя и токаря-карусельщика. В 1975 году Елисеева призвали в армию. На полуострове Таймыр вместе с «однополчанами» строил аэродром. Служил в автороте.

Вернувшись на гражданку, поступил в автомобильный техникум и успешно окончил его. Стал работать механиком. Дорос до начальника транспортного цеха. Заочно поступил в институт народного хозяйства. В 1986 году получил профессию экономиста. И в этом же году переехал в Бердск.

Каждое лето Сергей Валентинович приезжал в Бердск отдыхать на базу отдыха «Солнечная». В этот город он, говорит, просто влюбился и поэтому решил здесь обосноваться. Нашел работу на бердском винзаводе. Стал главным механиком. И здесь проявил "свои неординарные способности".

Много лет винзавод не мог сдать долгострой — многоквартирный жилой дом. Не было средств. Елисеев обратился к директору с предложением дать ему квартиру в этом доме. Взамен он сделает так, что дом будет сдан за три месяца. Без вложения средств. Директор удивился, но согласился. Тогда главный механик предложил распределить все квартиры по нуждающимся в жилье. Через три месяца новоселы въехали в новенькие квартиры. Которые и достраивали своими силами.

В 1987 году Елисеев подался на заработки на Север. Три года работал вахтовым методом.

Последующие два года трудился водителем, начальником ремонтных мастерских, снабженцем. В командировках побывал в разных городах России. В это же время занялся общественной деятельностью. Стал первым, как он считает, атаманом Бердска.

В 1992 году открыл частное охранное предприятие «Беркут» на базе казачества. ЧОП, состоящее из 120 сотрудников, охраняло крупные предприятия Новосибирска. Казаки в короткие сроки установили на территории охраняемых объектов порядок и дисциплину. За три месяца на Новосибирском мясокомбинате полностью ликвидировали воровство продукции.

Елисеев уверен, что если бы не прикрылся его бизнес в связи с вышедшим указом — казаков к оружию не допускать, то теперь бы он стал миллиардером.

В 1993 году Сергей Валентинович вновь стал наемным работником.

После окончания курсов в институте независимой оценки аудита Елисеева пригласили на должность замдиректора фирмы, занимающейся автоэкспертизами. И очень скоро открыл собственный бизнес, который вел до 2011 года.

Свою трудовую деятельность завершил в прошлом году. Теперь занимается общественной работой. Живет на «земле» и занимается разведением кроликов. Думает увеличивать хозяйство — купить кур и дойную козу. Считает, что любые потрясения легче пережить в частном доме, ведя подсобное хозяйство.

Недавно Сергей Елисеев наводил порядок в своих бумагах и решил подсчитать, сколько профессий он получил за свою жизнь. Оказалось 57. Перечислять их все не имеет смысла. Много рабочих специальностей, таких как газоэлектросварщик, стропальщик. 16 лет назад в копилку «корочек» добавился диплом о юридическом образовании. В 2015 году он стал одним из кандидатов на пост мэра Бердска.

кандидат в мэры похороны. смерть Сергей Елисеев
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От редакции

Соболезнуем семье Сергея Елисеева.

Аноним, 17 ноября 2020 13:21
соболезнования..........
Роман, 17 ноября 2020 14:19
Очень жалко, саболезнования........
Аноним, 17 ноября 2020 15:00
Вот опять грех не вспомнить пенсионный возраст в 65 годков и того на дожитее нам всем в среднем по годику . Жалко мужика соболезнуем.
Аноним, 17 ноября 2020 15:14
Соболезнование родным и близким.
Аноним, 17 ноября 2020 17:22
Очень жалко, мог бы еще жить и жить. Соболезнования семье.
Александр, 17 ноября 2020 19:46
Жаль мало прожил, Сергей был неравнодушный к проблемам, которые принимал близко к сердцу... вот ещё один телефон добавился к тем кто ушёл... остаётся только память как общались встречались обсуждали проблемы и в первую очередь как власти ведут себя с жителями Бердска поскотски и то сколько у Сергея ушло нервов на борьбу с чиновниками, как по подлому они относились к нему, пакостили как могли... это я о том, что в смерти Сергея есть вина Бердской администрации...
Аноним, 17 ноября 2020 20:08
Соболезную... знал лично, как юрист был если честно не ахти, но это и не мудрено при 57 профессиях... всю жизнь искал дело по душе?
Аноним, 17 ноября 2020 20:11
Жаль Неравнодушный был человек Почему то Гоподь забирает в первую очередь лучших Царствие небесное, Сергей Валентинович
Евгений Балыбин, 17 ноября 2020 22:25
В 2001 году Сергей закончил курс в Алтайском техническом университете им. Ползунова по специальности "оценка бизнеса". Приобрёл специальность, которая называется "оценщик". Сложная и интересная работа на стыке различных областей знаний, в т.ч. технических, экономических и юридических. Потом были курсы сметного дела, диплом юриста. Да, человек был ищущий и увлечённый. Не сидел на месте, работал как над собой, так и общественным окружением. Романтик. Основатель казачьего движения, первый атаман г.Бердска. Работник, труженик, хороший добрый мечтатель, сопереживатель. Нам тебя будет не хватать. Мир стал немного мрачнее.

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