"Да вы в адеквате?": записала ковидный рэп для властей молодая сибирячка

Жительница Омска записала рэп-обращение к губернатору из-за ситуации с коронавирусом

"Будем честны — они не справляются со своими обязанностями. Нет никакого контроля над ситуацией"

Жительница Омска записала рэп-обращение к губернатору из-за ситуации с коронавирусом.

18-летняя Алина Косова живёт в Сибири, снимает тик-токи (там у неё 1,5 миллиона подписоты) и активно ведёт соцсети. 5 ноября из-за ковида скончался дядя девушки. Это и стало поводом для обращения — она зачитала текст, где обвинила чиновников в бездействии и гибели людей. Позже Косова опубликовала похожие истории от подписчиков, столкнувшихся с проблемами в здравоохранении.

Косова говорит о том, что в больницы кладут только тяжелобольных, а скорая может приехать лишь через несколько дней. По её словам, в этом виноваты люди, не соблюдающие меры предосторожности, врачи и местные чиновники. "Прославиться я не хочу. Мне хватает популярности. Я говорю о проблеме" — подчеркнула на своей странице девушка.



Источник: t.me/breakingmash