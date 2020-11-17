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"Да вы в адеквате?": записала ковидный рэп для властей молодая сибирячка

13:07 17.11.2020 Фото: скриншот
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Она зачитала текст, где обвинила чиновников в бездействии и гибели людей.

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Жительница Омска записала рэп-обращение к губернатору из-за ситуации с коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Будем честны — они не справляются со своими обязанностями. Нет никакого контроля над ситуацией"

Жительница Омска записала рэп-обращение к губернатору из-за ситуации с коронавирусом.

18-летняя Алина Косова живёт в Сибири, снимает тик-токи (там у неё 1,5 миллиона подписоты) и активно ведёт соцсети. 5 ноября из-за ковида скончался дядя девушки. Это и стало поводом для обращения — она зачитала текст, где обвинила чиновников в бездействии и гибели людей. Позже Косова опубликовала похожие истории от подписчиков, столкнувшихся с проблемами в здравоохранении.

Косова говорит о том, что в больницы кладут только тяжелобольных, а скорая может приехать лишь через несколько дней. По её словам, в этом виноваты люди, не соблюдающие меры предосторожности, врачи и местные чиновники. "Прославиться я не хочу. Мне хватает популярности. Я говорю о проблеме" — подчеркнула на своей странице девушка.

Источник: t.me/breakingmash

коронавирус обращение ролик рэп
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От редакции

Как отреагируют власти города?

Аноним, 17 ноября 2020 13:17
Да вы в адеквате ? Странный вопрос. Молодая девочка еще, не все в жизни понимает. Ведь чиновник в современной России - это чужеродный народу элемент с презрительным отношением к простым людям. Да, и популизм плюс забота о людях на словах - это обязательно для них. Пример президента, понимаешь!
венгерка, 17 ноября 2020 13:39
"Подписоты"? - такое слово есть? Я безнадёжно отстала от жизни.
По теме: девочка все правильно сделала!

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