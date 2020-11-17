"Схвачу тебя за косы и оболью зелёнкой": Травля девушки в школьном чате чуть не закончилась бедой

Школьницу удалось спасти. А у мамаши её одноклассницы теперь проблемы с законом.

В Кисловодске председательница родительского комитета год травила одноклассницу своей дочери

В Кисловодске председательница родительского комитета год травила одноклассницу своей дочери. В итоге девочка выпрыгнула из окна, а на женщину возбудили дело о доведении до самоубийства.

К счастью, Катя жила на четвёртом этаже, поэтому она не погибла, а получила серьёзные травмы. Главная подозреваемая — Лариса Попкова, мама одноклассницы пострадавшей. Она очень любит чаты, причём как родительские, так и детские. По мнению следствия, Лариса на протяжении года издевались над Катей (в переписках и вживую) и в октябре девочка решилась на самоубийство. Незадолго до этого Попкова выбрала ещё одного врага — на этот раз одноклассника дочки, который встал на защиту Кати.

Кстати, в тех же школьных чатах осталось множество улик в виде голосовых сообщений. Сейчас с Попковой работают следователи.



Источник: t.me/bazabazon