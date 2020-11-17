"Схвачу тебя за косы и оболью зелёнкой": Травля девушки в школьном чате чуть не закончилась бедой

В Кисловодске председательница родительского комитета год травила одноклассницу своей дочери. В итоге девочка выпрыгнула из окна, а на женщину возбудили дело о доведении до самоубийства.
К счастью, Катя жила на четвёртом этаже, поэтому она не погибла, а получила серьёзные травмы. Главная подозреваемая — Лариса Попкова, мама одноклассницы пострадавшей. Она очень любит чаты, причём как родительские, так и детские. По мнению следствия, Лариса на протяжении года издевались над Катей (в переписках и вживую) и в октябре девочка решилась на самоубийство. Незадолго до этого Попкова выбрала ещё одного врага — на этот раз одноклассника дочки, который встал на защиту Кати.
Кстати, в тех же школьных чатах осталось множество улик в виде голосовых сообщений. Сейчас с Попковой работают следователи.
Источник: t.me/bazabazon
Эта тетка (назвать ее женщиной не хочу и не могу), вероятно воспитывалась в такой же семье, где такое поведение считалось нормой. Если бы наказание, за доведение ребенка до самоубийства, было реальным, с отбыванием срока в тюрьме, для других, ей подобных, это было бы уроком. В данном случае не надо принимать во внимание то, что у нее есть дети; на срок изоляции о них может позаботиться государство. У нее же будет возможность подумать (если есть чем) о том, как живется родной деточке без ее зверозубастого оскала. Такого человека выбрали председателем родительского комитета, уму непостижимо, там весь преподавательский коллектив без души, чести и совести?! Один одноклассник вступился за пострадавшую девочку, и с ним эта особь решила разобраться. Почему родители пострадашей девочки не били тревогу?