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Страшная цифра: 666 смертей от коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области

13:16 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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Под медицинским наблюдением находятся 3 422 жителя региона, 61 819 человек сняты с меднаблюдения.

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Всего в Новосибирской области сделано 839 680 тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 17 ноября в регионе выявлено 20 354 случая COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1 311 детей. 16 515 пациентов выписаны с выздоровлением (+136 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов, женщины в возрасте 50 лет, 53 года, 56 лет, 59 лет, двум женщинам было 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 666 человек.

В отделениях реанимации находятся 177 человек. На ИВЛ – 52 пациента.

Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 754.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 790 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 839 680 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 422 жителя региона, 61 819 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 149 обращений, госпитализированы 27 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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