Новый вид мошенничества в магазинах раскрыли полицейские

В полиции советуют не быть доверчивыми, чтобы не дать обмануть себя, даже если на первый взгляд кажется, что человек говорит правду.

Полицейские предупредили о новом виде мошенничества в магазинах Москвы

По словам полицейских, на кассах в супермаркетах к покупателям подходят люди, которые предлагают заплатить за покупки картой, чтобы получить взамен наличные. При этом они используют украденные карты.

Московская полиция предупредила о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах и советует посетителям быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников.

"В последнее время в магазинах встречается такой вид мошенничества, когда на кассе к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Как правило, в этой роли выступает либо молодая обаятельная женщина, либо мужчина. Свою просьбу мошенники объясняют тем, что банкомат не работает, а им срочно нужны деньги. "Многие идут навстречу, так как большинство людей бывали в аналогичных ситуациях, когда банкомат не работает, а оплатить покупку необходимо", - рассказали в полиции.

При этом карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, пин-кода они не знают, в итоге расплачиваются чужими деньгами, получая взамен реальные деньги. "Таким образом, вы способствуете мошеннику, отдавая деньги из своего кармана", - пояснил собеседник агентства. В полиции советуют не быть доверчивыми, чтобы не дать обмануть себя, даже если на первый взгляд кажется, что человек говорит правду.

Источник: ТАСС