Кого назначил полпредом правительства в Совфеде Мишустин, узнайте

Ранее он занимал должность заместителя министра экономического развития, с 2011 по 2018 год он возглавлял департамент оценки регулирующего воздействия ведомства.

Михаил Мишустин назначил полпреда Правительства в Совете Федерации

Полномочным представителем Правительства в Совете Федерации стал Вадим Живулин. Распоряжение о его назначении подписал глава Правительства Михаил Мишустин.

Вадим Живулин ранее работал в Министерстве экономического развития. С 2011 года он возглавлял департамент оценки регулирующего воздействия. В 2018-м был назначен заместителем министра. В этой должности он проработал до июня 2020 года.

Новый полпред Правительства в Совете Федерации является выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Награждён благодарностью Правительства за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства.

Распоряжение от 17 ноября 2020 года №3006-р

Источник: government.ru