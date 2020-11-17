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Выплаты на детей от 3 до 7 лет: Вывделил 62 млрд рублей на пособия Мишустин 17 ноября 2020

14:56 17.11.2020
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Средства поступят из резервного фонда правительства.

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Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек.

7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Решение о выделении средств Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 12 ноября. Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в 2020 году превысит 123 млрд рублей.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 25 июля 2020 года №1959-р.

Распоряжение от 14 ноября 2020 года №2986-р

Источник: government.ru

выплата пособие Михаил Мишустин
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