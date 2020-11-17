Просто так заколол ножом двух прохожих убийца в Новосибирске

От полученных телесных повреждений смерть одной потерпевшей наступила на месте происшествия, другую женщину удалось спасти, так как противоправные действия обвиняемого были пресечены очевидцами преступления (ей впоследствии была своевременно оказана медицинская помощь).

Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений

Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя г. Новосибирска.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 - п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следователей регионального СКР, в конце мая т.г. обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пребывал на придомовой территории между домами 29/1 и 27 по ул. Планировочная в Ленинском районе г. Новосибирска.

На почве явного неуважения к обществу и возникшего желания противопоставить себя окружающим, злоумышленник решил убить двух женщин.

Реализуя преступный умысел, он взял в своей квартире нож и напал на находившуюся во дворе его дома компанию женщин: нанес 27-летней потерпевшей удар ножом в грудь, а 44-летнюю женщину, которая пыталась убежать, ударил ножом в спину.

От полученных телесных повреждений смерть одной потерпевшей наступила на месте происшествия, другую женщину удалось спасти, так как противоправные действия обвиняемого были пресечены очевидцами преступления (ей впоследствии была своевременно оказана медицинская помощь).

За совершение указанных преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Источник: Прокуратура Новосибирской области