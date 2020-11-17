Особенности мужских коротких стрижек

Мужские короткие стрижки – комфортность в сочетании со стилем.

Во все времена короткие мужские стрижки остаются модными и востребованными. Они отличаются одновременно элегантностью и практичностью. Многие ценят из-за простоты укладки и ухода. Много информации по выбору стильной короткой мужской стрижки можно найти здесь menshacker.ru почти всегда входят следующие варианты:

«Теннис». Короткие волосы на висках и затылке, немного длиннее волосы на макушке уложенные вверх.

«Боб». Длина волос на затылке и макушке одинаковая, длинная челка спадает на лоб.

«Ежик». Короткие волосы на макушке, уложены с помощью геля вверх.

«Хипстер». Короткие волосы на висках и затылке сочетаются с зачесанными назад длинными послушными прядями на макушке, которые постепенно удлиняются к челке.

«Бокс». Волосы имеют одинаковую длину не более 4 см.

При овальной форме лица подходят любые виды коротких стрижек. А для других типов при выборе прически нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

Удлинить круглое лицо можно короткими волосами на висках и затылке и длинными на макушке. Кроме того можно использовать в прическе легкую асимметрию.

Для квадратной формы лица подходят короткие стрижки с челкой, которая укладывается небрежно с помощью мусса или геля.

Треугольная форма лица требует дополнительного объема на макушке. Неплохо смотрится боковой пробор и укладка волос набок.

Современныемужские прически с выбритыми висками и затылком смотрятся очень стильно и являются универсальными. Они подходят для представителей любого возраста. Нет ограничений также и по стилю одежды. Многие ценят их за то, что не требуется прикладывать усилий для укладки.

Стрижки с челками оптимально подходят для молодых парней, которые стремятся экспериментировать со своим образом. В зависимости от ее зачесывания или фиксации можно акцентировать внимание на разной стилевой направленности. С осторожностью нужно выбирать ассиметричные стрижки. Они подходят только тем, у кого густые и жесткие волосы. Подчеркнуть неординарность образа можно различными узорами в области висков. Их профессионалы могут выполнить с помощью машинки в виде зигзагов, полосок или геометрических фигур.