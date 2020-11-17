Волатильность: что это, и как на ней можно заработать?

Волатильность – наиболее значимый фактор на рынке финансов. Это основа для движения цен и, соответственно, источник получения прибыли.

Волатильность – наиболее значимый фактор на рынке финансов. Это основа для движения цен и, соответственно, источник получения прибыли.

Что такое волатильность

На английском volatility означает «переменчивость, колебание». Отсюда термин «волатильность», означающий амплитуду движения цены в определенный временной отрезок. Колебания могут быть низкими и высокими.

Низкая волатильность предполагает относительное затишье. Цены на рынке меняются, но без существенных колебаний.

Повышение волатильности, напротив, характеризуется заметными скачками за короткий временной отрезок. Так, если с утра цена поднимается на 10-15 %, затем почти так же падает, а к закрытию вновь вырастает на 5% – такой актив можно назвать волатильным.

Волатильность рынка – это и есть показатель, который характеризует, насколько резко цена меняется вверх и вниз, и как активно ведется торговля данным инструментом.

Основной принцип волатильности

Амплитуда колебаний цен на бирже подчиняется единственному, главному принципу. Суть в том, что периоды высокой волатильности со временем обязательно угасают, на рынке наступает спокойствие, а затем случается новый скачок цен. Через какое-то время цикл повторяется заново. Главный закон волатильности в том и состоит, что одно состояние непременно сменяется другим, происходит перетекание из низкой фазы в высокую и наоборот.

Причины изменения волатильности

Движение цен подвержено влиянию нескольких факторов, вот некоторые из них:

ожидания и эмоции игроков на рынке;

резонансные политические и экономические события;

чрезвычайные ситуации или военные конфликты;

ликвидность финансового инструмента.

Волатильность может быть двух типов:

Историческая или та, при которой можно спрогнозировать будущую цену с учетом прошлой динамики цен. Ожидаемая. Она определяется по состоянию текущей ситуации. При ее расчете учитывают важные события и новости, статистические данные прошлого периода и другие рыночные факторы.

Волатильность выражается в абсолютных (рубли, доллары, пункты) величинах и относительных (проценты).

Как применяют волатильность в торговле

Для ее использования и расчета разработаны три основных индикатора:

Average True Range (ATR); Bollinger Bands; Average Directional Movement Index (ADX).

Индикатор ATR, введенный в 1978 году, имеет основную цель – рассчитать текущую волатильность актива. Его значение выражено в пунктах, оно рассчитывается как средняя величина между максимальными и минимальными ценами в заданный временной отрезок.

ATR указывает на изменения волатильности. Он одинаково повышается как на восходящем, так и на снижающемся движении цен. Вместе с тем, чем выше показатель волатильности, тем больше значение данного индикатора.

BollingerBands

BollingerBands – трендовый индикатор, применяемый с 1984 года, используется как средство, позволяющее вовремя заметить вероятный разворот ситуации на рынке. С его помощью можно также графически увидеть, как меняется волатильность.

Его нижняя и верхняя границы индикатора образуют своего рода ценовое русло, помогающее отследить график котировок. С помощью этих пограничных линий можно понять текущее состояние волатильности.

Сужение границ русла говорит о том, что в этот момент волатильность пошла на спад, соответственно, движение цен замедлилось. Расширение границ предвещает рост волатильности, а, значит, вероятное начало ценовой динамики.

ADX также относится к категории трендовых индикаторов и позволяет оценить влияние текущего тренда. Сделать это можно путем сравнения ценовых значений (минимума и максимума) в заданный промежуток времени. Стандартно этот показатель имеет значение 14.

Данный индикатор строится на основе трех линий: + Dl, -Dl и ADX, где ADX является основной линией, отражающей текущую волатильность.

Опускающаяся вниз линия ADX свидетельствует о падении волатильности, замедлении текущего тренда и возможном развороте ситуации.

Линия, ползущая вверх, предупреждает о повышении волатильности и прогнозирует начало нового тренда.

Применение индикаторов

Определение уровня волатильности используется как способ оценить вероятные риски для инвестиций. Соответственно, формировать инвестиционный портфель нужно так, чтобы доли активов, входящих в его состав, были обратно пропорциональны индикатору волатильности.

Так называемый запас хода финансового инструмента тоже можно определить с помощью знания уровня волатильности. Например, при среднем ежедневном движении цены в 100 пунктов в один из дней цена сдвинулась только на 20 пунктов. Соответственно, опираясь на статистику, можно прогнозировать вероятное движение еще на 80 пунктов. Такой способ наиболее востребован при определении цен по открытым позициям.

В целом, волатильность всегда являлась показателем заинтересованности игроков тем или иным финансовым инструментом.