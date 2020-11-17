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Здоровье / Общество

2 стихотворения про аборт, которые должна прочесть каждая девушка

23:56 17.11.2020 Фото: pixnio.com
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Стихотворения, которые вы не забудете никогда.

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Стихотворения, которые ты не забудешь никогда
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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2 стихотворения про аборт, которые должна прочесть каждая девушкаКалендарь зачатия мальчика по луне в ноябре 2020 годаЕщё 51 новостей

Два стихотворения об аборте, которые нужно прочитать каждой молодой девушке.

* * *

Я — ребенок, не родившийся на свет.
Я — безродная душа по кличке Нет.
Я — колючий холодок в душе врача.
Узелок, людьми разрубленный сплеча.

Пусть же будет вам легко, отец и мать,
Жить, как все, и ничего не понимать.
Все равно я вас люблю сильнее всех,
Даже если вы забыли этот грех».

Анна Орлова-Новопольцева

* * *

Он убегал… В него стреляли люди…
Проваливаясь лапой в рыхлый снег,
Волк твёрдо знал: спасения не будет
И зверя нет страшней, чем человек.
А в этот миг за сотни километров,
Был в исполнении ужасный приговор:
Девчонка малолетняя там где-то
Уже четвёртый делала аборт.
Малыш кричал!!! Но крик никто не слушал.
Он звал на помощь: «Мамочка, постой!!!
Ты дай мне шанс, чтобы тебе быть нужным!
Дай мне возможность жить! Ведь я живой!!!»
А волк бежал… Собаки глотку рвали…
Кричали люди пьяные в лесу
Его уже почти совсем догнали,
Волк вскинул морду и смахнул слезу…
Малыш кричал, слезами заливаясь,
Как страшно, не родившись, умереть!
И от железки спрятаться пытаясь,
Мечтал в глаза он маме посмотреть.
Вот только «маме» этого не нужно —
Не модно стало, видите ль, рожать!
Она на глупость тратит свою душу,
Своих детей так просто убивать.
А волк упал без сил… Так было надо —
Он от волчицы варваров увёл —
Одна она с волчатами осталась,
Когда он на себя взял приговор…
Собаки рвали в клочья его тело,
Но только душу волчью не порвать!
Душа его счастливой мчалась в небо —
Ради детей есть смысл умирать!!!
И кто, скажите, зверь на самом деле?
И почему противен этот век?
А просто человечней стали звери,
И зверя нет страшней, чем человек!

Источник: clutch.ua

аборт грех зачатие ребенок стих Анна Орлова-Новопольцева
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