Как пригласить в группу ВК много людей | Секретный способ

Большая группа в социальной сети открывает хорошие перспективы в плане заработка на рекламе или продвижения своего продукта, услуги, идеи, поэтому многие владельцы молодых пабликов в ВК начинают раскрутку с наращивания базы подписчиков. Сервис продвижения и раскрутки социальных сетей https://prtut.com поможет вам пригласитьмакисмальное количество людей в группу ВК. Официальный сайт известного сервиса раскрутки аккаунтов в соцсетях делится методом, который позволяет в относительно короткие сроки нарастить свою базу друзей и подписчиков. Как пригласить в группу ВК много людей? Что это за секретный способ?

Раскрутка группы методом приглашения

Функционал соцсети ВК включает в себя возможность отправки «пригласительных», но сделать это могут только лица, уже вступившие в группу, и только предложив вступить в нее своим друзьям. Реализовать такой пиар владельцу паблика можно, создав несколько вымышленных аккаунтов, которые впоследствии будут добавляться в друзья представителям целевой аудитории и затем предлагать им вступление в группу. При этом все эти аккаунты окажутся под контролем администратора, а значит, сразу станут первыми подписчиками паблика и смогут рассылать пригласительные всем своим друзьям.

О мерах предосторожности

Администрация ВКонтакте внимательно отслеживает любую рассылку спама, и может подразумевать под ним все осуществляемые массовые приглашения. Этот факт необходимо учитывать и стараться действовать от имени разных аккаунтов, заходя в Сеть под разными IP-адресами, а также соблюдая некоторую меру в количестве рассылаемых приглашений. Об этих и других рекомендациях можно подробнее почитать на сайт сервиса PRTUT.

Как пригласить в группу ВК много людей: еще один способ

Надежный сервис раскрутки может предоставить любое требуемое количество друзей и подписчиков за относительно небольшую плату, что является самым простым и быстрым способом накрутки. Его недостатком можно считать лишь фактическую обезличенность таких друзей, поскольку они будут представлены такими же вымышленными аккаунтами или ботами, т. е. не будут интересоваться продвигаемым продуктом и уж точно не смогут его купить. С другой стороны, они выполнят свою главную роль – увеличат число друзей и подписчиков паблика, чем обязательно привлекут внимание настоящих пользователей, равно как и рекламодателей.