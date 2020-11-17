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Программа получения гражданства Сент-Люсии за инвестиции и ее основные преимущества для граждан разных стран: почему в нее инвестируют?

15:13 17.11.2020
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На сегодняшний день многих интересует гражданство в других странах.

На сегодняшний день многих интересует гражданство в других странах. Одной из популярных является Сент-Люсия, ведь город лежит в Карибской бассейне. Конечно же, что многие хотят жить хорошо, поэтому не странно, что интересует этот вид гражданства. На самом деле, его реально получить, стоит только обратить внимание на соответствующую программу: cbi program о которой можно прочитать больше интересных, детальных и важных подробностей на специализированном онлайн-ресурсе. Именно на специализированном сайте есть возможность ознакомится с нюансами и пообщаться подробнее с менеджерами сети, которые ответят на все интересующие вопросы.

Так, инвестирование в этой стране может принести человеку действительно большие богатства, потому что законодательство помогает предпринимателям и делает все, чтобы все зарабатывали должным образом. Также, все желающие могут получить гражданство, если все-таки инвестируют в эту страну.

Почему стоит выбрать именно Сент-Люсию?

Если говорить за Сент-Люсию, то стоит отметить ее многолетний опыт в разных сферах. Сейчас, наиболее популярными являются следующие:

  • Экономическая;
  • Туристическая;
  • Иммиграционная.

Инвестиции поможет быстрее получить гражданство. Как рассказывают уже преданные инвесторы, используя их практики можно добиться гарантий, что бизнес пойдет исключительно вверх. Таким образом, в этой стране Карибского бассейна признается и принимается двойное гражданство.

Преимущества инвестирования и какие главные особенности инвестирования?

Поэтому для бизнеса тут созданы максимально крутые и выгодные условия:

  1. Быстро оформляются визы (до 3 мес.).
  2. Включаются детей-иждивенцев (до 25-летнего возраста).
  3. Включают родители-иждивенцы (которым больше 65 лет и которые проживают с тем, кто подал заявление на гражданство и инвестировал в страну).
  4. Включаются умственные или в физическом плане неполноценные дети либо родители.
  5. Нет абсолютно никаких требований по поводу физического проживания.
  6. Нужно ехать в страну, чтобы непосредственно подать заявление.
  7. Не нужно проходить собеседование, не нужно иметь какое-либо образование либо быть управленцем.
  8. Здесь действует без виз для больше, чем сто стран.
  9. Нет налогов на мировые доходы и многое другое.
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