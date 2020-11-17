Он устанавливает наказания за «мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес».

Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»

Сенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Соединенных Штатов. Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA).

Законопроект, который назван именем информатора WADA Григория Родченкова, ранее был единогласно принят палатой представителей и теперь поступает на подпись президенту США Дональду Трампу.

Согласно документу, «акт Родченкова» устанавливает наказания за «мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес».

«Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров», — говорится в сообщении.

Законопроект является примером экстерриториального применения американской юстиции, поскольку затрагивает всех, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США или нет.

В 2016 году бежавший в США Родченков рассказал на страницах The New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство и МОК признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.