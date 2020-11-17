17.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Ракета Vega с двумя спутниками потерпела аварию

15:38 17.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Седьмой запуск ракеты Vega с аэродрома Куру в Южной Америке завершился неудачно. Спустя всего 8 минут после старта ракета отклонилась от траектории.

% name% title
Миссия ракеты-носителя Vega провалилась

Ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая во вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана), отклонилась от траектории, не завершив миссию.

"Спустя 8 минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета", - говорится в пресс-релизе компании-оператора Arianespace.

Avum оборудуется жидкостным реактивным двигателем РД-843, разработанным украинским КБ "Южное". Как отмечается на сайте КБ, установка позволяет проводить до пяти запусков за один полет, общее время работы двигателя составляет порядка 700 секунд. Производство двигателей осуществляется на предприятии "Южмаш" в Днепре.

Запуск Vega был седьмым в этом году и семнадцатым за все время ее использования с 2012 года. Сбой стал вторым в истории эксплуатации носителя (первый произошел в июле 2019 года).

космос ракета спутник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В чем проблема?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
17:15 17-11-2020
Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
17:12 17-11-2020
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
Бердск"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из Новосибирска
17:05 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
17:00 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
16:50 17-11-2020
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
16:45 17-11-2020
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
БердскОтключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
16:34 17-11-2020
Отключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
БердскУмер врач Павел Вепринцев в Бердске
16:32 17-11-2020
Умер врач Павел Вепринцев в Бердске
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
16:31 17-11-2020
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста
16:30 17-11-2020
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста