Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших

Семьи погибших на перевале Дятлова готовят иск к авторам сериала о трагедии

Родственники участников группы Дятлова, которая погибла в 1959 году на севере Свердловской области, не давали согласия на использование имен туристов в сериале о трагедии. Они планируют обратиться в суд, сообщил ТАСС адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

В начале ноября состоялась закрытая премьера драматического сериала "Перевал Дятлова" о расследовании гибели группы студентов в феврале 1959 года на севере Свердловской области. Создатели проекта пообещали, что финал даст "смысловой и эмоциональный" ответ на загадку, которая волнует исследователей долгие годы. Российские зрители увидят сериал на канале ТНТ с 16 ноября, а также на платформе Premier.

"В сериале оставили имена, отчества и фамилии [дятловцев], это надо согласовывать с родственниками. Сестра Игоря Дятлова сейчас планирует обращаться в суд", - сказал Черноусов, отметив, что это планируют и другие родственники.

Он отметил, что согласование сюжета и образов героев в художественных произведениях не требуется, но имена, отчества и фамилии, которые идентифицируют героев как конкретных людей, должны быть согласованы с ними или их представителями. Он добавил, что с родственниками, чьи интересы он представляет, никто из съемочной группы не встретился. По его мнению, это связано с тем, что мнение авторов о причине трагедии не совпадает с позицией родственников.

"В рекламных буклетах просматривается одна и та же навязчивая фраза, что фильм основывается на реальных событиях и новых, якобы ранее никому неизвестных, сведениях. Утверждаю, что с 1959 года никаких дополнительных расследований по уголовному делу не проводилось. До настоящего времени неизвестно, что реально произошло в 1959 году на упомянутом перевале", - сказал адвокат.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет): пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами. В феврале 2019 года Генпрокуратура РФ объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, приоритетными версиями гибели были названы ураган, лавина и сход снежных плит. 11 июля 2020 года руководитель группы, которая проводила проверку, Курьяков заявил прессе, что туристы погибли от лавины. После этого Общественный фонд памяти группы Дятлова, представители которого не согласились с выводами, попросили провести служебную проверку действий Курьякова.

Источник: ТАСС