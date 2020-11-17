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Запретила ли делать анализы на COVID-19 медикам главный врач ЦГБ Бердска Дробинская, ответил минздрав

15:38 17.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На 13.11.2020 диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтвержден у 143 медицинских работников БЦГБ за все время пандемии, сообщил министр здравоохранения Хальзов.

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На должность главврача ЦГБ Бердска назначил Аллу Дробинскую министр Хальзов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Действительно ли запретила делать анализ на коронавирус медикам Бердска главный врач Дробинская? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил минздрав региона. Напомним, с таким заявлением в редакцию обратились медики. Также медики сообщали, что ситуация с допросами усугубляется, ухудшается обстановка в поликлиниках, взаимоотношения с персоналом. В полном развале медицины горожане обвинили главврача ЦГБ Дробинскую. Насколько обоснованы претензии врачей и жителей, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

- Информация о запрете анализа медицинским работникам в БЦГБ на коронавирусную инфекцию главным врачом не соответствует действительности. В настоящее время еженедельно проводится 260 лабораторных исследований медика Бердска на PHK SARS-CoV-2, - сообщил министр Хальзов 17 ноября.

По состоянию на 09.11.2020 проведено 3980 лабораторных исследований медицинских работников БЦГБ на PHK SARS-CoV-2 и 1916 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом иммуноферментного анализа, рассказали в минздраве.

- По состоянию на 13.11.2020 диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтвержден у 143 медицинских работников ЦГБ Бердска за все время пандемии, - сообщил министр здравоохранения.

Напомним также, что нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую назначили на должность 19 августа 2019 года. Ее назначение было связано с увольнением экс-главврача бердской ЦГБ Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.

На плечи Аллы Николаевны легла полностью разрушенная обстановка в поликлиниках Бердска - поступило полсотни жалоб от пациентов на медработников и условия в больнице в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". В итоге новый главврач отвечала на накопившиеся за годы вопросы и решала давние проблемы, придя на новую должность. 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Ответы были опубликованы в сюжете "Главврач Дробинская отвечает".

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От редакции

Кто виноват в сложившейся ситуации?

Аноним, 17 ноября 2020 16:22
власть!!!

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