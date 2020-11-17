Запретила ли делать анализы на COVID-19 медикам главный врач ЦГБ Бердска Дробинская, ответил минздрав

На 13.11.2020 диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтвержден у 143 медицинских работников БЦГБ за все время пандемии, сообщил министр здравоохранения Хальзов.

На должность главврача ЦГБ Бердска назначил Аллу Дробинскую министр Хальзов

Действительно ли запретила делать анализ на коронавирус медикам Бердска главный врач Дробинская? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил минздрав региона. Напомним, с таким заявлением в редакцию обратились медики. Также медики сообщали, что ситуация с допросами усугубляется, ухудшается обстановка в поликлиниках, взаимоотношения с персоналом. В полном развале медицины горожане обвинили главврача ЦГБ Дробинскую. Насколько обоснованы претензии врачей и жителей, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

- Информация о запрете анализа медицинским работникам в БЦГБ на коронавирусную инфекцию главным врачом не соответствует действительности. В настоящее время еженедельно проводится 260 лабораторных исследований медика Бердска на PHK SARS-CoV-2, - сообщил министр Хальзов 17 ноября.

По состоянию на 09.11.2020 проведено 3980 лабораторных исследований медицинских работников БЦГБ на PHK SARS-CoV-2 и 1916 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом иммуноферментного анализа, рассказали в минздраве.

- По состоянию на 13.11.2020 диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтвержден у 143 медицинских работников ЦГБ Бердска за все время пандемии, - сообщил министр здравоохранения.

Напомним также, что нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую назначили на должность 19 августа 2019 года. Ее назначение было связано с увольнением экс-главврача бердской ЦГБ Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.

На плечи Аллы Николаевны легла полностью разрушенная обстановка в поликлиниках Бердска - поступило полсотни жалоб от пациентов на медработников и условия в больнице в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". В итоге новый главврач отвечала на накопившиеся за годы вопросы и решала давние проблемы, придя на новую должность. 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Ответы были опубликованы в сюжете "Главврач Дробинская отвечает".

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