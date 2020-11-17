Школьница прождала 50 минут на морозе маршрутку №510 в Бердске. Зачем покупали дом, если у вас нет машины, заявил перевозчик

Не могут дождаться маршрутку №510 жители Бердска

Жители ТОС Юго-Восточный возмущены движением маршрута №510 "п. Агролес- Микрорайон Юго-Восточный". С утра бердчане не могут добраться на работу и ждут долгожданную маршрутку по несколько часов. С той же проблемой столкнулись и те дети, которые ездят в школу.

Наталья Никифорова рассказала "Курьер. Среда. Бердск", как ее 11-летняя дочь прождала 50 минут маршрутку №510, но транспорт так и не приехал.

- Занятия 16 ноября у моей дочери в школе №8 начались с 9:00. В это время автобусы не ездят. Дочь пошла на маршрутку, простояла на остановке 50 минут. В итоге мы вызвали такси. Я позвонила перевозчику, а мои аргументы не стали даже слушать. Перевозчик меня спросила, зачем надо было покупать дом в том месте, если у вас нет машины. Я была шокирована. Также она проговорила, что ездить стало не выгодно, много тратят на бензин, а народу мало. Я пыталась объяснить, что людей стало меньше, потому что на вас перестали надеяться. Два года назад ездили 3-4 маршрутки с интервалом 20 минут. Сейчас по 50 минут ждешь транспорт, и то не всегда можно дождаться, - отметила Наталья в беседе с "Курьер. среда. Бердск" сегодня, 17 ноября.

Перевозчик маршрута №510 Людмила Митрошкина от комментариев воздержалась.

Подтвердила слова Натальи и мать семиклассника из школы №1. Ольга упомянула, что некоторые дети даже перестали посещать вечерние кружки и секции, так как в вечернее время уехать домой также затруднительно.

- Я своего ребенка вожу сама, либо вызываю такси. Многие дети перестали ходить на дополнительные занятия только из-за того, что не ездит маршрутка. Если раньше можно было подождать 20 минут, то сейчас маршруток вообще нет,- высказалась Ольга.

Депутатское объединение «Народный депутат» считает такое отношение к избирателям недопустимым, а проблем с движением транспорта немало. Свое обращение депутаты отправили на имя мэра Бердска Евгения Шестернина сегодня, 17 ноября.

- Имеют место случаи, когда автобус, нарушая маршрут движения, сходит на остановке «Озерная» с утвержденного маршрута и проездом через ул. Аэродромная, минуя при этом остановки «Радищева», «Маяковского», «Комбат», «Герцена» и «Авиаторов», направляется по ул. Полевая на остановку «Микрорайон Юго-Восточный». При контроле движения маршрута №510 с использованием «Яндекс Транспорт» нами зафиксировано, что в определенные дни на линии работает два или три автобуса, а 16 ноября текущего года на линии работал весь день всего один автобус, - обозначил депутат горсовета Николай Сычёв.

Начальник транспортного отдела горадминистрации Бердска Надежда Нятина прокомментировала, что проблемы на маршруте №510 "п. Агролес- Микрорайон Юго-Восточный" существуют. И если не будет перевозчика ИП Митрошкиной, то будет либо другой перевозчик, либо маршрут будет изменен.

- По поводу этой проблемы мы работаем с министерством транспорта. Написали обращение, подготовили акции. Сохраняем маршрут, делаем всё возможное, чтобы люди могли подстроиться под расписание и в любом случае уехать, - отметила Надежда Валерьевна.

Вопрос разработки подобного муниципального маршрута требует детального изучения, отметила Надежда Валерьевна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".