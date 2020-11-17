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Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2

16:45 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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Изучив последовательность геномов, специалисты нашли у умерших нечто объединяющее.

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Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Расширить «формулу смерти» от COVID-19, открытую прежде учеными из КНР, похоже, удалось американским и британским исследователям.

Ученые Йельского университета использовали для своего исследования ДНК 1778 человек, хранящихся в биобанке Великобритании. 445 из них умерли от коронавируса COVID-19.

Изучив последовательность геномов, специалисты нашли у умерших нечто объединяющее, а именно восемь мутировавших генов во 2-й, 6-й, 7-й, 8-й,10-й,16-й и 17-й хромосомах.

Ранее МП писал о том, что бонист Роман Леонов рассказал, как безопасно и надежно обеззаразить деньги от коронавируса.

Денежные купюры, пожалуй, являются самыми ходовыми вещами, которые путешествуют по человеческим кошелькам. Конечно, пройдя через огромное количество рук, риск подцепить инфекцию увеличивается в разы.

Не секрет, что бактерии достаточно долго остаются на купюрах. Поэтому и их следует обеззараживать. Один из эффективным вариантов – опрыскивать деньги спиртом. Таким образом, инфекция погибает, и купюра становится безопасной.

COVID-19 коронавирус пандемия
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