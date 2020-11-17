"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из Новосибирска

"Когда только объявили уход на очередной дистант, родители оборвали телефон школы. Они хотят, чтобы их дети получали хорошее образование, чтобы уроки проходили через ум", - обо всех трудностях удаленного образования из уст школьного учителя.

Учителя России не рады дистанционному обучению 6 и 10 классов

16 ноября российские школьники вернулись с осенних каникул. Из-за эпидемии коронавируса они выдались очень длинными и затяжными. Каникулы длились целых 3 недели. Счастье для учеников, но не для учителей. Ведь в первую очередь от такого перерыва страдают знания детей. Но это не все коррективы, которые внес COVID-19 в процесс образования российских школьников. Учащиеся с 6 по 10 классы перешли на дистанционное обучение. Казалось бы, после первой волны коронавируса педагоги уже обучились давать знания детям посредствам вебкамер. Но, как выяснилось, проблем с дистанционном обучением меньше не стало. «Курьер. Среда. Бердск» узнал у учителя одной из новосибирской школы, с какими трудности они столкнулись после выхода с осенних каникул.

После первый волны у учителя русского языка Алина Александровна уже есть опыт ведения дистанционных занятий, но от этого ей легче не стало.

- Конечно, я уже разобралась с рабой в ZOOM, но дистанционно очень непросто преподавать. Сейчас нужно полностью перекраивать расписание, писать новый план работы. Придумывать разные интересные задания на закрепление и изучение материала. Сейчас наша цель, чтобы у детей остались знания, а не оценки за списанное ГДЗ,- с досадой рассказал учитель русского языка "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 17 ноября.

Почему учителям нужно корректировать учебный план. Дело в том, что один дистанционный урок по санитарно-гигиеническим нормам должен длиться 20-30 минут. Затем - перерыв. Таких уроков в день у детей должно быть не больше пяти. В некоторых школах детям преподают 3 урока по 40 минут в день. Даже у детей в первом классе в день от 4 уроков по 45 минут. Поэтому весь материал, который не изучили с учителем, идёт на самостоятельное изучение ребенком.

- Когда только объявили уход на очередной дистант, родители оборвали телефон школы. Они хотят, чтобы их дети получали хорошее образование, чтобы уроки проходили через ум. Я, конечно, их понимаю. ВПР(Всероссийские проверочные работы), которые прошел в сентябре 2020, показали результат весеннего дистанционно обучения. В 8 классе 33 ученика написали на оценку 2, а в этом классе всего 35 человек. Как бы это не прозвучало, но учитель должен учить. Родители уже многое забыли и не могут дать знания своему ребенку, - возмущенно сообщает Алла Щербакова.

Кроме этого, учитель переживает, что снова повторится ситуация, когда многие дети просто не могли присоседиться к конференции в ZOOM из-за проблем с компьютерами и интернетом.

- Очень часто бывало такое: спрашиваю ребенка, а он не может ответить мне, изображение и звук зависли. Некоторые ученики просто не приходили на онлайн-урок из-за того, что дома не было интернета или света. Проходилось давать домой задания для самостоятельного изучения,- вспомнил учитель из Новосибирска.

Напомним, недавно выяснилось, что треть учащихся школы не имеют дома компьютер.

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