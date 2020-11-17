17.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из Новосибирска

17:05 17.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
0

"Когда только объявили уход на очередной дистант, родители оборвали телефон школы. Они хотят, чтобы их дети получали хорошее образование, чтобы уроки проходили через ум", - обо всех трудностях удаленного образования из уст школьного учителя.

% name% title
Учителя России не рады дистанционному обучению 6 и 10 классов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из НовосибирскаОпределена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2Ещё 525 новостей

16 ноября российские школьники вернулись с осенних каникул. Из-за эпидемии коронавируса они выдались очень длинными и затяжными. Каникулы длились целых 3 недели. Счастье для учеников, но не для учителей. Ведь в первую очередь от такого перерыва страдают знания детей. Но это не все коррективы, которые внес COVID-19 в процесс образования российских школьников. Учащиеся с 6 по 10 классы перешли на дистанционное обучение. Казалось бы, после первой волны коронавируса педагоги уже обучились давать знания детям посредствам вебкамер. Но, как выяснилось, проблем с дистанционном обучением меньше не стало. «Курьер. Среда. Бердск» узнал у учителя одной из новосибирской школы, с какими трудности они столкнулись после выхода с осенних каникул.

После первый волны у учителя русского языка Алина Александровна уже есть опыт ведения дистанционных занятий, но от этого ей легче не стало.
- Конечно, я уже разобралась с рабой в ZOOM, но дистанционно очень непросто преподавать. Сейчас нужно полностью перекраивать расписание, писать новый план работы. Придумывать разные интересные задания на закрепление и изучение материала. Сейчас наша цель, чтобы у детей остались знания, а не оценки за списанное ГДЗ,- с досадой рассказал учитель русского языка "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 17 ноября.

Почему учителям нужно корректировать учебный план. Дело в том, что один дистанционный урок по санитарно-гигиеническим нормам должен длиться 20-30 минут. Затем - перерыв. Таких уроков в день у детей должно быть не больше пяти. В некоторых школах детям преподают 3 урока по 40 минут в день. Даже у детей в первом классе в день от 4 уроков по 45 минут. Поэтому весь материал, который не изучили с учителем, идёт на самостоятельное изучение ребенком.

- Когда только объявили уход на очередной дистант, родители оборвали телефон школы. Они хотят, чтобы их дети получали хорошее образование, чтобы уроки проходили через ум. Я, конечно, их понимаю. ВПР(Всероссийские проверочные работы), которые прошел в сентябре 2020, показали результат весеннего дистанционно обучения. В 8 классе 33 ученика написали на оценку 2, а в этом классе всего 35 человек. Как бы это не прозвучало, но учитель должен учить. Родители уже многое забыли и не могут дать знания своему ребенку, - возмущенно сообщает Алла Щербакова.

Кроме этого, учитель переживает, что снова повторится ситуация, когда многие дети просто не могли присоседиться к конференции в ZOOM из-за проблем с компьютерами и интернетом.
- Очень часто бывало такое: спрашиваю ребенка, а он не может ответить мне, изображение и звук зависли. Некоторые ученики просто не приходили на онлайн-урок из-за того, что дома не было интернета или света. Проходилось давать домой задания для самостоятельного изучения,- вспомнил учитель из Новосибирска.

Напомним, недавно выяснилось, что треть учащихся школы не имеют дома компьютер.

________________________________________________________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

дети дистанция Ковид коронавирус обучение уроки учителя школа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас устраивает обучение вашего ребенка ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
17:15 17-11-2020
Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
17:12 17-11-2020
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
Бердск"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из Новосибирска
17:05 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
17:00 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
16:50 17-11-2020
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
16:45 17-11-2020
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
БердскОтключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
16:34 17-11-2020
Отключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
БердскУмер врач Павел Вепринцев в Бердске
16:32 17-11-2020
Умер врач Павел Вепринцев в Бердске
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
16:31 17-11-2020
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста
16:30 17-11-2020
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста