Подтверждено 442 летальных случая с коронавирусом за сутки на 17 ноября в России

За весь период от коронавируса умерло 33 931 человек.

Пик пандемии в столице придется на середину декабря

За последние сутки в России выявлено 22 410 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 556 (24,8%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%



2. Республика Калмыкия, Республика Татарстан 0,7%3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 22 055 человек:

Москва – 5274

Санкт – Петербург – 1098

Челябинская область – 938

Забайкальский край – 650



Ставропольский край – 610Московская область – 497Воронежская область – 496Саратовская область – 478Волгоградская область – 468Мурманская область – 388Нижегородская область – 377Свердловская область – 351Республика Коми – 343Красноярский край – 320Республика Алтай – 319Тамбовская область – 313Ростовская область – 300Архангельская область – 296Республика Бурятия – 294Иркутская область – 286Республика Крым – 254Самарская область – 249Кемеровская область – 231Ульяновская область – 216Вологодская область – 212Омская область – 211Ханты – Мансийский автономный округ – 204Смоленская область – 201Пермский край – 199Тюменская область – 195Алтайский край – 192Ленинградская область – 183Республика Саха (Якутия) – 183Белгородская область – 189Хабаровский край – 177Республика Тыва – 169Удмуртская Республика – 167Костромская область – 164Ярославская область – 164Рязанская область – 163Тверская область – 159Владимирская область – 157Калининградская область – 152Томская область – 149Севастополь – 143Оренбургская область – 136Новосибирская область – 136Тульская область – 135Калужская область – 134Сахалинская область – 132Курганская область – 125Краснодарский край – 123Карачаево – Черкесская Республика – 123Кабардино – Балкарская Республика – 117Республика Ингушетия – 116Приморский край – 115Кировская область – 110Орловская область – 108Пензенская область – 105Ямало – Ненецкий автономный округ – 102Новгородская область – 99Ивановская область – 95Амурская область – 95Республика Калмыкия – 93Республика Дагестан – 88Курская область – 87Республика Северная Осетия – Алания – 86Республика Марий Эл – 85Астраханская область – 77Республика Карелия – 73Магаданская область – 73Республика Адыгея – 69Республика Хакасия – 68Республика Мордовия – 66Камчатский край – 58Республика Татарстан – 49Псковская область – 35Республика Башкортостан – 34Липецкая область – 29Республика Чувашия – 27Брянская область – 23Чеченская Республика – 16Еврейская автономная область – 16Ненецкий автономный округ – 14Чукотский автономный округ – 4

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 475 904 человека.

За сутки подтверждено 442 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 74

Санкт – Петербург – 69

Красноярский край – 20

Ростовская область – 18

Иркутская область – 16



Московская область – 15Нижегородская область – 14Республика Коми – 12Республика Бурятия – 12Алтайский край – 10Воронежская область – 8Свердловская область – 8Омская область – 8Забайкальский край – 8Ивановская область – 7Мурманская область – 7Пермский край – 7Ямало – Ненецкий автономный округ – 7Республика Крым – 6Тюменская область – 6Новосибирская область – 6Республика Саха (Якутия) – 6Ленинградская область – 5Краснодарский край – 5Самарская область – 5Ханты – Мансийский автономный округ – 5Кемеровская область – 5Курская область – 4Волгоградская область – 4Ставропольский край – 4Оренбургская область – 4Республика Хакасия – 4Республика Карелия – 3Белгородская область – 3Астраханская область – 3Республика Марий Эл – 3Удмуртская Республика – 3Саратовская область – 3Приморский край – 3Амурская область – 3Еврейская автономная область – 3Костромская область – 2Липецкая область – 2Смоленская область – 2Тверская область – 2Республика Калмыкия – 2Республика Дагестан – 2Кабардино – Балкарская Республика – 2Республика Татарстан – 2Тульская область – 1Севастополь – 1Республика Башкортостан – 1Кировская область – 1Пензенская область – 1Курганская область – 1Челябинская область – 1Магаданская область – 1Хабаровский край – 1Сахалинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 33 931 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 69,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 438 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461 тыс. 164 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф