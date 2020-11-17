Подтверждено 442 летальных случая с коронавирусом за сутки на 17 ноября в России

За последние сутки в России выявлено 22 410 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 556 (24,8%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8%
Нарастающим итогом выявлено 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 22 055 человек:
Москва – 5274
Санкт – Петербург – 1098
Челябинская область – 938
Забайкальский край – 650
Московская область – 497
Воронежская область – 496
Саратовская область – 478
Волгоградская область – 468
Мурманская область – 388
Нижегородская область – 377
Свердловская область – 351
Красноярский край – 320
Республика Алтай – 319
Тамбовская область – 313
Ростовская область – 300
Архангельская область – 296
Республика Бурятия – 294
Иркутская область – 286
Самарская область – 249
Кемеровская область – 231
Ульяновская область – 216
Вологодская область – 212
Омская область – 211
Ханты – Мансийский автономный округ – 204
Смоленская область – 201
Тюменская область – 195
Алтайский край – 192
Ленинградская область – 183
Республика Саха (Якутия) – 183
Белгородская область – 189
Хабаровский край – 177
Республика Тыва – 169
Костромская область – 164
Ярославская область – 164
Рязанская область – 163
Тверская область – 159
Владимирская область – 157
Калининградская область – 152
Томская область – 149
Оренбургская область – 136
Новосибирская область – 136
Тульская область – 135
Калужская область – 134
Сахалинская область – 132
Курганская область – 125
Краснодарский край – 123
Кабардино – Балкарская Республика – 117
Республика Ингушетия – 116
Приморский край – 115
Кировская область – 110
Орловская область – 108
Пензенская область – 105
Ямало – Ненецкий автономный округ – 102
Ивановская область – 95
Амурская область – 95
Республика Калмыкия – 93
Республика Дагестан – 88
Курская область – 87
Республика Северная Осетия – Алания – 86
Республика Марий Эл – 85
Республика Карелия – 73
Магаданская область – 73
Республика Адыгея – 69
Республика Хакасия – 68
Республика Мордовия – 66
Камчатский край – 58
Республика Татарстан – 49
Республика Башкортостан – 34
Липецкая область – 29
Республика Чувашия – 27
Брянская область – 23
Чеченская Республика – 16
Еврейская автономная область – 16
Ненецкий автономный округ – 14
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 475 904 человека.
За сутки подтверждено 442 летальных случая с коронавирусом:
Москва – 74
Санкт – Петербург – 69
Красноярский край – 20
Ростовская область – 18
Иркутская область – 16
Нижегородская область – 14
Республика Коми – 12
Республика Бурятия – 12
Алтайский край – 10
Воронежская область – 8
Свердловская область – 8
Омская область – 8
Ивановская область – 7
Мурманская область – 7
Пермский край – 7
Ямало – Ненецкий автономный округ – 7
Республика Крым – 6
Тюменская область – 6
Новосибирская область – 6
Ленинградская область – 5
Краснодарский край – 5
Самарская область – 5
Ханты – Мансийский автономный округ – 5
Кемеровская область – 5
Курская область – 4
Волгоградская область – 4
Оренбургская область – 4
Республика Хакасия – 4
Республика Карелия – 3
Белгородская область – 3
Астраханская область – 3
Республика Марий Эл – 3
Удмуртская Республика – 3
Приморский край – 3
Амурская область – 3
Еврейская автономная область – 3
Костромская область – 2
Липецкая область – 2
Смоленская область – 2
Тверская область – 2
Республика Дагестан – 2
Кабардино – Балкарская Республика – 2
Республика Татарстан – 2
Тульская область – 1
Севастополь – 1
Республика Башкортостан – 1
Кировская область – 1
Курганская область – 1
Челябинская область – 1
Магаданская область – 1
Хабаровский край – 1
Сахалинская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 33 931 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 69,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 438 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461 тыс. 164 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф