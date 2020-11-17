Совершил аварийную посадку в аэропорту военный Си-130

Военный борт Си-130 Республики Бангладеш совершил посадку в аэропорту Хабаровска из-за неисправности шасси.
Как стало известно, при взлете у самолета не убралось правое шасси.
Пострадавших в результате посадки нет.
Источник: ren.tv
При взлете у самолета не убралось правое шасси.
Военный борт Си-130 Республики Бангладеш совершил посадку в аэропорту Хабаровска из-за неисправности шасси.
Как стало известно, при взлете у самолета не убралось правое шасси.
Пострадавших в результате посадки нет.
Источник: ren.tv
От редакции
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