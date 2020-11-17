Совершил аварийную посадку в аэропорту военный Си-130

При взлете у самолета не убралось правое шасси.

Военный Си-130 совершил аварийную посадку Военный борт Си-130 Республики Бангладеш совершил посадку в аэропорту Хабаровска из-за неисправности шасси. Как стало известно, при взлете у самолета не убралось правое шасси. Пострадавших в результате посадки нет. Источник: ren.tv

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