17.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Совершил аварийную посадку в аэропорту военный Си-130

16:19 17.11.2020 Фото: pixabay.com
0

При взлете у самолета не убралось правое шасси.

% name% title
Военный Си-130 совершил аварийную посадку

Военный борт Си-130 Республики Бангладеш совершил посадку в аэропорту Хабаровска из-за неисправности шасси.

Как стало известно, при взлете у самолета не убралось правое шасси.

Пострадавших в результате посадки нет.

Источник: ren.tv

аварийная посадка военный самолет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Участились поломки самолетов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
17:15 17-11-2020
Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
17:12 17-11-2020
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
Бердск"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из Новосибирска
17:05 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
17:00 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
16:50 17-11-2020
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
16:45 17-11-2020
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
БердскОтключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
16:34 17-11-2020
Отключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
БердскУмер врач Павел Вепринцев в Бердске
16:32 17-11-2020
Умер врач Павел Вепринцев в Бердске
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
16:31 17-11-2020
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста
16:30 17-11-2020
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста