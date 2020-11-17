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Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста

16:30 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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Выйти с самоизоляции можно через 14 дней, уточнила главный государственный санитарный врач России Анна Попова

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Роспотребнадзор разрешил контактировавшим с ковид-больными выходить с карантина без теста

Люди, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией, смогут покидать самоизоляцию через 14 дней без обязательного ПЦР-теста. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

"Лицо, контактировавшее с больным СOVID-19, находится в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания). Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19", - говорится в документе.

Скорректированные правила профилактики новой коронавирусной инфекции теперь будут действовать не до 1 января 2021 года, а до 1 января 2022 года. Соответствующее изменение также было внесено опубликованным в понедельник постановлением.

COVID-19 коронавирус пандемия
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