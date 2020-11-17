Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России

В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

Количество случаев загрязнения атмосферы в России в текущем году уже в три раза превысило показатель предыдущего года. Наиболее загрязненные регионы — Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.

2020 год еще не кончился, но уже побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РБК.

В текущем году зафиксировано рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза.

Эксперты пояснили РБК, что под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз. Экстремально высокое загрязнение — превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации веществ в 20–29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30–49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовой фиксации. Такое загрязнение сопровождается визуальными и органолептическими признаками, в том числе появлением устойчивого несвойственного конкретной местности или сезону запаха, выпадением подкрашенных дождей и других атмосферных осадков. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей природе и здоровью населения, пояснили авторы исследования.

Как считали

Исследование было сделано на основании данных Росгидромета. Качество атмосферного воздуха ведомство замеряет через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений. Эти пункты устанавливаются с учетом расположения объектов, которые могут вредить окружающей среде. Владельцы предприятий, которые могут нанести существенный вред экологии, обязаны установить на производственных объектах системы мониторинга.

Кроме того, специалисты проводят эпизодические обследования окружающей среды и работают с системой прогнозирования высоких загрязнений воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

По данным FinExpertiza, основными загрязняющими веществами в регионах стали бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород — ядовитый газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Также фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.

РБК направил запросы в Росгидромет, Минприроды и Роспотребнадзор.

Как менялась динамика загрязнений

Уже в первые зимние месяцы 2020 года количество загрязнений воздуха, зафиксированных специалистами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза — с 27 до 44 случаев. Весной, на которую пришелся период нерабочих дней и карантина в связи с пандемией, и вплоть до конца июня было зарегистрировано лишь два случая высокого загрязнения воздуха. В итоге в первом квартале года был установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения атмосферы в России.

Источник: РБК