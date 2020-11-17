Как строили БАМ в 60-градусные морозы с "хромыми инвалидами", вспомнил Павел Дадыкин из Бердска

В каждой бригаде под «прикрытием» работал сотрудник КГБ. Они ничем не отличались от обычных работяг. Но один имел физический дефект.

Павел Дадыкин с внуком Савелием

Самой интересной частью своей жизни считает участие в строительстве БАМа 83-летний Павел Дадыкин из Бердска.

Родом Павел Кузьмич из Алтайского края. После срочной службы в танковом полку в Новосибирске вернулся домой, но вскоре уехал в город Фрунзе, теперешний Бешкек. Чтобы получить образование. Поступил в техникум, успешно окончил его и устроился на работу в домостроительный комбинат — строил панельные дома. В апреле 1974 года после выступления генсека Леонида Брежнева объявили о строительстве БАМа. И Дадыкин решил отправиться на стройку. Нашел себе попутчика и поехал. И прибыл 36-летний Павел в поселок Тындинский, бывший ГУЛАГ. Лагеря не стало, а поселок с 3000 населения остался.

Мороз -67 градусов, а снега нет

-Кругом болота, вечная мерзлота на 100 метров глубиной. И вот в этих болотах мы начали строить дома, магазины, в общем, полностью всю инфраструктуру. Приехали, а там такие морозы были. Средняя 54-55 градусов. Доходило до 60. Один раз даже было -67. Как спасались от холода? Говорят же не бывает холодно, бывает плохо одетый. Нам выдали полушубки, валенки, шапки-ушанки. Лицо закутывали шарфом, так, чтобы одни глаза были видны. Пока до объекта дойдешь, нарастает лед. А если дунешь, перегретый пар, как из паровоза, опускается на землю. Зимой работали по полчаса. По два часа отогревались в бытовке, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дадыкин.

Через месяц Дадыкину как специалисту выделили квартиру в бараке на сваях. И к нему приехала жена с 4-летним сыном. Позже, через пять лет, в семье произошло пополнение — родилась дочь.

На БАМе приходилось нелегко, как и в плане работы, так и в плане быта.

При наступлении весны стали отсыпать дороги — грязи было ровно по колено, а ниже - мерзлота.

Ни ворона не каркнет, ни воробей не чирикнет

-Рядом тайга. Пойдем туда, а там — тишина, как в космосе. Ни ворона не каркнет, ни воробей не чирикнет. Мох такой мягкий. На нем можно было лежать и не бояться насекомых. Стерильная чистота. И воздух стерильный. Дикой живности рядом не было. Снега совсем не было. Зимой ветер не снег несет на дороги, а пыль. Когда сильные морозы. А через год построили Зейскую ГЭС, там недалеко Зейское водохранилище, и климат изменился. Зимой стал выпадать снег, морозы стали меньше — 40-45 градусов, ветер усилился.

По словам Павла Дадыкина, на строительство БАМа приехало очень много молодежи — прямо со школьной скамьи. На 20 человек приходилось всего три каменщика, остальные ученики. Выдали план, который необходимо было выполнять. Поработали целый день, а на другой день приходится все разбирать — такие каменщики были, ничего не умели делать. Но постепенно начали работать.

В первый год строительства БАМа в Тынду приехало очень много народа. Поселок маленький, жилья не было.

-Приезжают, посуетятся, посуетятся, некоторые найдут жилье, как-то и ко мне приходили на прорабский участок переночевать, потому что гостиница маленькая, все места заняты. А на другой день люди уезжали. Фронт работы был небольшой, объектов было мало. И столько рабочих, сколько понаехало, не нужно было. Приходилось людей отправлять обратно, а куда деваться.

Хромой работяга оказался сотрудником КГБ

Строительство БАМа посещали разные люди, в том числе корреспонденты и сотрудники КГБ.

-В каждой бригаде был представитель КГБ, о котором мы ничего не знали. Они смотрели на климат в рабочей среде. А потом присылали письма, мне присылали: «к вам претензий никаких нет, у вас все нормально». И подпись - капитан такой-то. К нам присылали людей из отдела кадров. Приезжает хромой инвалид и говорит, что он хочет у нас работать — на растворном узле песок месить. Спрашиваю: как же я тебя приму, ты же инвалид? А он в ответ, нет, прислали к вам, принимайте. Работал вместе со всеми. После смены пиво с работягами пил. Через месяц или чуть больше он исчез. Как и другие комитетчики. А потом письмами давали о себе знать.

Продергивал начальство в стенгазете

По словам Павла Кузьмича, в 80-е годы всем работягам БАМа давали возможность поступить в вузы. И Дадыкин воспользовался таким предложением. Стал студентом Благовещенского университета, выбрав факультет советской журналистики. Получил образование. Стал внештатным корреспондентом местной газеты, но оставался на своем прежнем месте прораба.

-Начиная со школьных лет я делал стенгазеты. Работал в колхозе и там выпускал их. В армии был полковым фотографом, выпускал боевые листки. На комбинате выпускал газету. Нравилось. На БАМ приехал, и там у меня один раз в месяц стенгазета выходила. Сам писал, сам оформлял, рисовал карикатуры. В основном это были критические заметки: кто-то ленится, кто-то пьет, кто-то прогуливает. И начальство, которое где-то напортачило, не жалел. Неприятности, конечно, получал за это. Но что делать? Раз душа просит, нужно писать.

Что за лысенький мужчина? Так это же Кобзон без парика

Бамовцы были известными и уважаемыми людьми. Со всех уголков СССР им присылали письма, на которые они обязательно отвечали. Люди высылали им книги. На БАМ приезжало немало актеров и певцов с выступлениями.

-Толкунова была, Ненашева была, Каневский был. Много приезжали. Виделись совсем близко. Как-то идем по улице, видим: сидит мужчина, лысенький такой. Здравствуйте! Здравствуйте! Кто-то говорит: «Так это ж Кобзон». Он отвечает: «Да, я Кобзон». Без парика был. Побеседовали с ним на бытовые темы.

На БАМе Павел Дадыкин проработал до 1998 года. Вернулся с женой в Киргизию. Но это уже была не советская республика. Пришлось искать возможность переехать в Россию. Отправились в Новокузнецк, где жили друзья семьи. Все начали с нуля. В 2018 году переехали к детям в Бердск.

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