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Сибирскую мутацию коронавируса выявили в России

17:45 17.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На сегодняшний день в России нет завозов новых мутаций коронавируса из Европы.

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Центр "Вектор" с первых дней изучает коронавирус COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новая мутация коронавируса может формироваться в Сибирском федеральном округе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим изменения определенные в белке s, и данные замены, которые выявлены в 9 изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант  с определенными мутациями", - сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Она уточнила, что "изучение генетических изменений нового коронавируса стало важной работой, которую ведет с самых первых дней научный центр "Вектор". По словам Поповой, на сегодняшний день определены полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных.

"Мы на сегодня видим, что анализ геномов коронавируса из зарубежных стран и России говорит о том, что весной мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы, которые относятся к g-варианту. Завозы были многократны из разных европейских стран, но завоза из Китайской народной республики мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует", - добавила Попова.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в России нет завозов новых мутаций коронавируса из Европы.

COVID-19 коронавирус пандемия Анна Попова
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