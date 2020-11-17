«С ума сошли что ли?»: наорала на главврачей за переполненные ковидные больницы замглавы

Ванчикова также раскритиковала работу регионального минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".

Замглавы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись с совещания опубликовал портал Чита.ру.

Недовольство чиновницы вызвали переполненные стационары и растущее число зараженных COVID-19.

"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост", - возмутилась она.

Ванчикова также раскритиковала работу регионального минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".