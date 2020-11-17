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«С ума сошли что ли?»: наорала на главврачей за переполненные ковидные больницы замглавы

17:30 17.11.2020 Фото: © Фото пресс-службы правительства Забайкальского края
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Ванчикова также раскритиковала работу регионального минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".

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Замглавы Забайкалья накричала на врачей за переполненные стационары

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись с совещания опубликовал портал Чита.ру.

Недовольство чиновницы вызвали переполненные стационары и растущее число зараженных COVID-19.

"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост", - возмутилась она.

Ванчикова также раскритиковала работу регионального минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".

врач наругала пандемия
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От редакции

Правильно?

Аноним, 17 ноября 2020 18:19
Вникните в суть её плазменной речи. А суть такова, что надо как можно скорее выписывать людей и принимать новых. Типа спасать. А на самом деле выписать на произвол судьбы. Главное деньги. Больше больных, больше финансирование.

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