«С ума сошли что ли?»: наорала на главврачей за переполненные ковидные больницы замглавы

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись с совещания опубликовал портал Чита.ру.
Недовольство чиновницы вызвали переполненные стационары и растущее число зараженных COVID-19.
"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост", - возмутилась она.
Ванчикова также раскритиковала работу регионального минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".