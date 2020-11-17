С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте

Коллектив Томи Лямся двумя днями позднее примет «Спартак».

В хоккей играют настоящие мужчины СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль в составе хозяев оформил Антон Бурдасов. У гостей отличились Сакари Маннинен и Никита Сошников. В овертайме победу петербургской команде принес Владимир Ткачев. В настоящий момент СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. «Салават Юлаев» с 34 очками располагается на 5-й строчке в Восточной. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет с «Трактором» 18 ноября дома. Коллектив Томи Лямся двумя днями позднее примет «Спартак». Источник: news.sportbox.ru

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