С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте

СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Дубль в составе хозяев оформил Антон Бурдасов.
У гостей отличились Сакари Маннинен и Никита Сошников.
В овертайме победу петербургской команде принес Владимир Ткачев.
В настоящий момент СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков.
«Салават Юлаев» с 34 очками располагается на 5-й строчке в Восточной.
Следующий матч команда Валерия Брагина проведет с «Трактором» 18 ноября дома. Коллектив Томи Лямся двумя днями позднее примет «Спартак».
Источник: news.sportbox.ru