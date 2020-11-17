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С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте

17:12 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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Коллектив Томи Лямся двумя днями позднее примет «Спартак».

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В хоккей играют настоящие мужчины

СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе хозяев оформил Антон Бурдасов.

У гостей отличились Сакари Маннинен и Никита Сошников.

В овертайме победу петербургской команде принес Владимир Ткачев.

В настоящий момент СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков.

«Салават Юлаев» с 34 очками располагается на 5-й строчке в Восточной.

Следующий матч команда Валерия Брагина проведет с «Трактором» 18 ноября дома. Коллектив Томи Лямся двумя днями позднее примет «Спартак».

Источник: news.sportbox.ru

хоккей чемпионат шайба КХЛ
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