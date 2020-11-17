Банки меняют условия расчётов по кредитным картам. Чем это грозит клиентам

Банки меняют условия расчётов по кредитным картам

Осенью стали меняться тарифы на обслуживание кредитных карт. Кто рискует переплатить и остаться без бонусов?

Весной на фоне первой волны пандемии коронавируса банки стали выдавать меньше кредитных карт. Эта тенденция продолжалась почти всё лето, но с августа ситуация стала меняться. Сейчас карт выдаётся примерно такое же количество, как и до пандемии. Этот факт отметили практически во всех крупных банках и бюро кредитных историй.

Впрочем, многие клиенты замечают, что предложения по кредиткам стали порой совсем не такими заманчивыми, как раньше. Кроме того, не в лучшую сторону могут меняться условия и по ранее выданным картам. Здесь можно выделить несколько вариантов.

Первый — увеличивается сумма, на которую клиент обязан сделать покупки, чтобы банк не брал процент за пользование картой. Допустим, раньше требовалось потратить 7 тыс. рублей в месяц, а сейчас — 10 тыс.

Второй — меняется процент на остаток. Как правило, на кредитку можно положить свои деньги и пользоваться ими. При этом есть карты, по которым банк начисляет процент на остаток собственных средств. Он может быть равен ставке по накопительному счёту.

В последнее время клиенты стали отмечать, что по ряду таких кредиток банки или значительно снизили процент, или вовсе его обнулили.

Третий — меняются условия использования кешбэка и его размер. Например, для ряда карт отменили повышенный кешбэк в определённых категориях. Он мог составлять порядка 10%. Схожая ситуация может складываться и с другими бонусами от банка.

Это лишь несколько наиболее типичных неприятных ситуаций, с которыми сталкиваются обладатели кредитных карт. Реже встречаются жалобы на то, что клиенту неожиданно для него просто обнулили лимит.

— Банкам приходится идти на то, чтобы сокращать количество и объём бонусов и разных других привилегий для держателей карт. Доходы клиентов за время пандемии в основном снизились. Банки идут на такие шаги, чтобы сохранить возможность выдавать карты и увеличивать лимиты потенциальным заёмщикам. Они таким образом снижают свои возросшие риски, ведь у клиентов сократились доходы, снизился уровень накоплений, но при этом растёт спрос на кредитные карты, — пояснил основатель компании «Баланс-платформа» Леван Назаров.

Банки прежде всего отказываются от тех бонусов, которые стоят им расходов. В итоге заёмщики могут недополучить десятки тысяч рублей в рамках обещанных даже первоклассными банками благ.

Зачастую у клиентов могут списать от 500 до 5000 рублей за обслуживание различных категорий банковских карт. Рухнувшие надежды ждут и заядлых шопоголиков: вместо астрономических скидок в магазинах они получают символическое снижение цены на определённый товар или услугу. Обычно порядка одного процента.



Анна Бодровастарший аналитик ИАЦ «Альпари»В то же время обо всех изменениях по обслуживанию карт банки должны уведомлять своих клиентов. Соответствующие сообщения могут рассылаться непосредственно держателю карты через СМС, личный кабинет, e-mail или публиковаться в открытых источниках, например на сайте банка.— К сожалению, данных изменений избежать нельзя. Банк может изменить условия, которые прямым образом не указаны в заключаемом договоре. Оформляется это, как правило, пунктом о том, что стоимость тех или иных услуг определяется действующими тарифами. Фактически идёт отсылка к документу, который банк может видоизменить по своему усмотрению, — пояснил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Если клиента не устраивает обслуживание по карте, он может её закрыть. Правда, тут обязательно нужно проверить, нет ли перед банком каких-либо задолженностей. Иначе неприятным сюрпризом может стать неожиданно набежавший процент. Нужно убедиться, что в банке действительно закрыли карту. Для этого стоит дождаться сообщения о закрытии счёта, к которому была привязана кредитная карта, и получить в банке справку об отсутствии задолженности.

— Кстати, клиент может попытаться в частном порядке решить вопрос об изменении ряда позиций договора с банком. Этот вопрос согласовывается отдельно. Такой шаг для банков редок, но показателен в части лояльности к клиенту, — пояснил Антон Рогачевский.

В то же время банк может очень дифференцированно относиться к разным группам клиентов. По одним картам условия могут изменяться в худшую сторону, а по другим — в лучшую. Это касается обычно привилегированных или зарплатных клиентов. Так что если условия по карте стали хуже в одном банке, то они могут быть значительно лучше в другом. Например, в том, куда приходит зарплата или где открыт вклад.

Источник: life.ru