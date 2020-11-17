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Рухнул в реку Chevrolet Tahoe у храма Христа Спасителя. Выживших нет

18:01 17.11.2020 Фото: Википедии
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Внедорожник пробил ограждение и упал в Москву-реку. Сейчас автомобиль находится в 25 метрах от берега, водолазы ищут тело погибшего водителя.

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Автомобиль упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя

Внедорожник упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя в центре столицы, водитель погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Автомобиль оказался примерно в 25 м от берега.

«Внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение и упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя, водитель погиб», — говорится в сообщении.

В настоящее время машина находится посередине реки — примерно в 25 м от берега, водолазы пытаются найти тело погибшего водителя.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как заявили в Департаменте транспорта Москвы, инцидент произошёл на Пречистенской набережной, 35.

«По информации сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться не удалось. Пассажиров в машине не было», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

Chevrolet Tahoe водолазы ограждение тело погибшего храм экстренные службы
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