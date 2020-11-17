Трепещите, безмасочники: Ужесточить меры к нарушителям антиковидного режима приказал губернатор Новосибирской области

Правительство готовится в новые рейды по предприятиям общепита и другим заведениям. Нарушители уже заплатили свыше 5 млн рублей штрафов.

В Новосибирской области будут применяться более жесткие меры по отношению к нарушителям режима повышенной готовности

В Новосибирской области за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу на 5,2 млн рублей оштрафовано 134 предпринимателя в сфере торговли, транспортных услуг, общественного питания, деятельность 92 предприятий и организаций была приостановлена, и контрольные мероприятия будут усилены. Результаты совместных рейдов отраслевых министерств Новосибирской области, Роспотребнадзора и полиции были озвучены 17 ноября на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Заседание штаба провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона обозначил приоритеты проведения контрольных мероприятий, в числе которых повышение эффективности рейдов по соблюдению ограничительных мер, применение более жестких мер по отношению к нарушителям режима повышенной готовности, а также акцентировал внимание на важности формирования ответственного отношения граждан к соблюдению необходимых мер.

Особая ответственность – как на самих гражданах, так и на предприятиях и организациях. Соблюдение таких элементарных мер, как ношение масок, размещение разметки на полу в торговых залах, термометрия на входе, обеззараживание воздуха является важнейшим условием профилактики коронавирусной инфекции.

Как доложил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, определены сроки и объекты контрольных мероприятий по соблюдению ограничительных мер, которые в еженедельном режиме проводятся минпромторгом, минэкономразвития, минтрансом, министерством ЖКХиЭ Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области.

«Совместно с Роспотребнадзором корректируем проверки в зависимости от выявляемости новых случаев заболеваний и введения дополнительных ограничительных мер. На ближайшей неделе запланирована проверка минпромторгом региона отдельно стоящих предприятий торговли, торговых центров, фитнес-клубов, кинотеатров и бизнес-центров.

Минэкономразвития определило перечень гостиниц и ресторанно-гостиничных комплексов, которые будут проверены. Минстроем определены застройщики и объекты проверок, особое внимание здесь будет уделено местам приема пищи. МинЖКХиЭ продолжит проверки расчетно-кассовых центров, колл-центров и УК, которые работают с населением. Также совместно с транспортной полицией запланированы проверки на наземном, пригородном железнодорожном транспорте, при этом пассажиров, нарушающих масочный режим, будут высаживать», – прокомментировал Сергей Сёмка.

По итогам контрольных мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами ограничительных мер, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, МВД НСО, минпромторгом, минтрансом региона с мая 2020 года составлено 324 протокола по делам об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Установлены следующие нарушения СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: разметка на полу торгового зала отсутствует; входной контроль температуры тела человека не проводится и в журнале не фиксируется; обеззараживание воздуха не проводится – отсутствует бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, разрешенного к использованию в присутствии людей; инструкция о применении дезинфицирующих средств отсутствует, не соблюдается масочный режим.

В ходе заседания оперативного штаба губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в текущем непростом периоде необходимо обязательное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований во всех сферах жизни общества.