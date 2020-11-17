По ремонту дороги и грунтовым водам ответила через соцсети правительства власть Бердска

Среднее время ожидания ответа в последние 3 месяца составило 5 часов. Посты и комментарии отбираются по специальному компьютерному алгоритму.

Правительство Новосибирской области оперативно отвечает в соцетях на вопросы населения

Жители Новосибирской области оперативно получают ответы на свои вопросы в социальных сетях. В последние дни поступило сообщение и от жителя Бердска, сообщили в пресс-службе регионального правительства 17 ноября.

Бердчанина интересовало решение проблемы с понижением грунтовых вод и обещанный ремонт в районе улиц Гоголя и Суворова. Специалисты администрации Бердска пояснили, что мониторинг уровня грунтовых вод проводится ежедневно, за период с мая 2019 года он снизился в среднем на 0,5 м. Ремонт указанных дорог запланирован на 2021 год. «Спасибо, что отвечаете», − написал бердчанин, получив ответ.

За прошедший квартал специалисты получили в 3 раза больше положительных откликов и благодарностей за свои ответы, чем отрицательных. Среднее время ожидания ответа составило 5 часов.

С 2018 года в регионе ведется работа по взаимодействию с жителями на площадках социальных сетей – ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер. Посты и комментарии отбираются по специальному компьютерному алгоритму, специалисты департамента информационной политики направляют их в органы власти для подготовки ответов.

Основная особенность такой работы – ответ должен быть подготовлен в течение суток. Жители получают ответы от министерств социального и инфраструктурного блоков, а также от властей районов и городов.

Стоит напомнить, что на официальный ответ на запрос гражданина во властные структуры закон отводит 30 дней. Оперативность соцсетей очевидна.