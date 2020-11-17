Бесплатные лекарства от коронавируса разнесут по домам жителям Новосибирской области

До конца года препараты раздадут почти 13 000 заразившихся коронавирусом в регионе. Лекарство поступит со дня на день. Хотя ранее министр Хальзов обещал до 16 ноября.

Министр Хальзов ранее называл другую дату поставки бесплатных препаратов от ковида

В Новосибирск до конца недели должна прийти первая партия бесплатных лекарств для тех, кто лечится от коронавируса на дому. Об этом на брифинге для журналистов 17 ноября рассказал министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Ранее, напомним, он заявлял, что медикаменты ожидаются уже в понедельник, 16 ноября.

Всего лекарствами должны быть охвачены около 13 000 жителей региона. При этом препараты придут не сразу - их поставка растянется до конца года.

Министр заявил, что заболевшим коронавирусом бесплатные лекарства разнесут по домам. Схему этой работы пока не озвучили.