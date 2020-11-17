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Ловил интернет на березе отправленный на дистанционку сельский студент

19:19 17.11.2020 Фото: instagram.com/omskiy.kolhoznik
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Чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на дерево в 300 м от деревни. В вузе ем составили индивидуальный план, а губернатор Омской области пригласил на встречу.

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Омский губернатор встретится с ловившим интернет на березе студентом

Губернатор Омской области Александр Бурков встретится с тиктокером из деревни Алексеем Дудоладовым, который ранее обратился к нему с жалобами на плохой интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Лёха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети Tik-Tok, разместил там видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на берёзу в 300 метрах от деревни.

После этого директор института пообещала студенту составить индивидуальный план обучения на период ограничительных мер. После инцидента в деревню Станкевичи выезжали специалисты минпрома Омской области и измеряли скорость интернета. В итоге в министерстве посоветовали Дудоладову найти место у соседей, поскольку его дом находится в низине, что влияет на качество соединения.

"Алексей, действительно, приглашён на встречу с губернатором Омской области", - подтвердили агентству в пресс-службе правительства. Встреча запланирована на пятницу, 20 ноября.

видеообращение губернатор дистанционно интернет тиктокер Алексей Дудоладов
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