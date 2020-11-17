Выгонять учителей за антиконституционные призывы требует Совфед

Если во время занятий педагог призывает к любым действиям, противоречащим Конституции, то его за это нужно увольнять, считает сенатор Андрей Климов.

Совфед предложил увольнять учителей за нарушающие Конституцию призывы

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета от внешнего вмешательства намерена внести в Госдуму законопроект, который позволит увольнять учителей, если они на занятиях «побуждают» учеников к нарушению Конституции. Об этом заявил глава комиссии, сенатор от Пермского края и замсекретаря генсовета «Единой России» Андрей Климов, передает ТАСС.

«[Предлагается] предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции», — заявил он.

Предложения по изменению законодательства Климов озвучил на заседании комиссии. Помимо увольнения учителей Климов также предлагает прописать в законодательстве сразу несколько новых категорий иноагентов — «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». Эти данные должны указываться во время выборов. «Важность скорейшего внесения необходимых поправок обусловлена необходимостью закончить данный процесс до начала избирательной кампании в Государственную думу РФ восьмого созыва», — сказал сенатор.

В результате голосования этим летом в Конституцию были внесены поправки, в числе которых — указание на недопустимость отчуждения части территории России, а также призывы к таким действиям. Осенью Госдума в первом чтении одобрила законопроект, основанный на поправке, в соответствии с которым призывы к отчуждению территории России будут считаться административным нарушением в случае, если нарушение было допущено впервые, или уголовным преступлением — при повторном нарушении. 17 ноября он был принят по втором чтении.