Выгонять учителей за антиконституционные призывы требует Совфед

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета от внешнего вмешательства намерена внести в Госдуму законопроект, который позволит увольнять учителей, если они на занятиях «побуждают» учеников к нарушению Конституции. Об этом заявил глава комиссии, сенатор от Пермского края и замсекретаря генсовета «Единой России» Андрей Климов, передает ТАСС.
«[Предлагается] предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции», — заявил он.
Предложения по изменению законодательства Климов озвучил на заседании комиссии. Помимо увольнения учителей Климов также предлагает прописать в законодательстве сразу несколько новых категорий иноагентов — «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». Эти данные должны указываться во время выборов. «Важность скорейшего внесения необходимых поправок обусловлена необходимостью закончить данный процесс до начала избирательной кампании в Государственную думу РФ восьмого созыва», — сказал сенатор.
В результате голосования этим летом в Конституцию были внесены поправки, в числе которых — указание на недопустимость отчуждения части территории России, а также призывы к таким действиям. Осенью Госдума в первом чтении одобрила законопроект, основанный на поправке, в соответствии с которым призывы к отчуждению территории России будут считаться административным нарушением в случае, если нарушение было допущено впервые, или уголовным преступлением — при повторном нарушении. 17 ноября он был принят по втором чтении.
Да этот режим нарушает права граждан и Конституцию ежедневно! Особенно с весны нынешнего года... И всем плевать! Мало того, что одурманили народ этим бредом с пандемией, так сейчас полностью под шумок разваливают медицину, устраивают искусственный дефицит лекарств и т.п.