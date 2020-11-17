SOS: Отец без сознания и рядом 4-летняя дочь на морозе в машине. Место неизвестно в Новосибирке

На жилмассиве Троллейном через несколько часов поисков прохожие увидели похожий автомобиль рядом с детским развивающим центром, в машине сидела девочка рядом с неподвижным отцом.

Ищу ребенка с отцом в машине

Девочка в автомобиле вместе с отцом, он без сознания. Где стоит машина, неизвестно. Мама позвонила ребенку по видеосвязи, через видео она видела дом, у которого они стоят. Описала его так: коричневый дом 4- или 5-этажный. Полдома обшито керамогранитом красным и зеленым. Внизу фасад - типа забора - нарисованы дельфины, чебурашки, бегемоты.

После этого ребенок подошел к прохожим с просьбой о помощи, но прохожие отмахнулись. После этого телефон не на связи. Это может быть любой район Новосибирска, хотя есть предположение, что это Троллейный жилмассив.

-Срочно ищем машину! НОМЕРОВ НЕТ, НЕ ДАЮТ ИХ В СМИ. Всех, кто что-либо знает о местонахождении автомобиля, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны, - сообщили волонтеры.

-Моментальное распространение ориентировки дало свои плоды - жилмассиве Троллейном прохожие увидели похожий автомобиль рядом с детским развивающим центром, в машине сидела девочка рядом с отцом, он по-прежнему без сознания, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.