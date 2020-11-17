Путина нет в соцсетях: не верьте фейкам, заявил Песков

В Кремле призвали иностранных журналистов не верить фейкам, приписывающим президенту России Владимиру Путину те или иные не соответствующие действительности высказывания.

Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина

В Кремле призвали иностранных журналистов не верить фейкам, приписывающим президенту России Владимиру Путину те или иные не соответствующие действительности высказывания.

"Я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением публикаций (в соцсетях о фейковых заявлениях, якобы сделанных Путиным) - не верьте этим публикациям", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 ноября.

"Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети", - напомнил Песков. "Любая информация, которую вы можете почитать на этот счет, тем более закавыченная, а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимание, скорее всего, фейк", - заметил он.

"Верьте нашим сообщениям. Мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации", - добавил представитель Кремля.