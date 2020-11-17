Бесплатно введут россиянам вакцину от COVID-19 "Вектора" из Новосибирска

Ни о какой коммерческой продаже вакцины "ЭпиВакКорон" не может быть и речи, сообщил директор научного центра Ринат Максютов.

Вакцина "Вектора" от COVID-19 будет бесплатной для россиян

Россияне смогут бесплатно привиться от СOVID-19 разработанной в центре "Вектор" вакциной "ЭпиВакКорона", сообщил директор учреждения Ринат Максютов.

"Вся вакцина, которая производится в государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, будет бесплатна для граждан России, ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи", — заявил он во время выступления на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Второй российский препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".

Ее пострегистрационные испытания продолжились: в исследованиях будут участвовать в том числе люди старше 60 лет и подростки. Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.