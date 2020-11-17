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Два трупа нашли после пожара в цехе по производству окон. Еще четверо пострадали

21:03 17.11.2020 Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Двое пострадавших с ожогами и переломами находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Еще один мужчина получил ожоги лица и закрытую черепно-мозговую травму.

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В Челябинске при пожаре в цехе по производству окон погибли два человека

Тело второго погибшего рабочего обнаружено при разборе конструкций в цехе по производству пластиковых окон, который загорелся в промышленной зоне в Челябинске. Об этом сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

"Нашли второго погибшего", - сказали в прокуратуре. Ранее в СК сообщили об одном погибшем.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось, что четыре человека, предварительно, пострадали в результате пожара в цехе.

По данным пресс-службы управления здравоохранения администрации Челябинска, двое пострадавших с ожогами и переломами находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Еще один мужчина получил ожоги лица и закрытую черепно-мозговую травму, также госпитализирован. Четвертый пострадавший отказался от госпитализации, у него диагностирован ушиб бедра.

Информация о пожаре на улице Демидовской, дом 8, поступила в 13:14 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит здание по производству пластиковых окон на площади 300 кв. метров. К месту вызова направлена лаборатория по замеру концентрации вредных веществ в воздухе.

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