Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС: астронавты перешли к космонавтам

Resilience был запущен ракетой-носителем Falcon 9 в понедельник в 03:27 мск с космодрома на мысе Канаверал.

Шлюзы открыты, и астронавты Шэннон Уокер, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, а также Соити Ногути стали стали новыми резидентами на МКС

Экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, состоящего из трех астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и одного представителя Японского агентства аэрокосмических исследований, перешел на борт Международной космической станции (МКС). Об этом NASA сообщило в своем Twitter.

"Шлюзы открыты, и астронавты Шэннон Уокер, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, а также Соити Ногути стали стали новыми резидентами на МКС. Добро пожаловать на борт!", - говорится в сообщении. В прикрепленном видеоролике показано, как космонавт Сергей Рыжиков (командир МКС-64) и американка Кэтлин Рубинс, которые вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым несут вахту на станции с 14 октября 2020 года, приветствуют прибывший экипаж Crew Dragon.

Корабль под названием Resilience ("Стойкость") был запущен ракетой-носителем Falcon 9 в понедельник в 03:27 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и совершил автоматическую стыковку во вторник в 07:01 мск. SpaceX посадила использованную первую ступень носителя на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Компания совершенствует технологию возврата ступени для снижения стоимости запуска ракет.