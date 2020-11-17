Путину разрешат быть президентом еще два срока? Законопроект внесли в Госдуму

Положение о запрете нескольких сроков не применяется к президенту России, "который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции".

В ГД внесли законопроект, разрешающий Путину претендовать еще на 2 срока

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, которым разрешается действующему президенту России вновь претендовать на два срока. Это сделано во исполнение поправок в Конституцию РФ.

При этом законопроектом устанавливается, что гражданин, занимавший президентскую должность два срока, не имеет права быть избранным президентом РФ. Однако положение не применяется к президенту России, "который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции", а также "не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением".

Кроме того, законопроект, по словам Клишаса, запрещает баллотироваться на пост главы государства гражданину РФ, который ранее имел иностранный паспорт или вид на жительство. Также нельзя это делать россиянину, прожившему в РФ менее 25 лет.

Документ внесли Клишас, а также другие парламентарии - Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова.