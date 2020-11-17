Сегодня ночью земляне увидят мощный звездопад Леониды: срочно посмотри в небо с 17 на 18 ноября 2020

Метеоры потока Леониды вспыхивают иной раз яркими белыми звездами

Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев (Leon), в котором располагается его радиант. 17 ноября 2020 года (в 14:00 мск) он достигнет максимума действия.

Условия наблюдения Леонид в 2020 году – благоприятные. Пик звездопада Леониды можно наблюдать в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года, после полуночи и до рассвета. Луна, недавно прошедшая фазу новолуния (15.11) всю ночь будет находиться под горизонтом и не помешает наблюдению метеоров Леонид. В 2020 году в ночь пика ожидается до 15-20 метеоров в час. Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.



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Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. Например в 1966 году за час наблюдалось до 10000(!) метеоров, это немного меньше 30 падающих звезд за секунду!!! Но по прогнозам ММО () до 2099 года Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли, рождающими такие метеорные шторма. Поэтому когда комета вновь вернется к Солнцу в 2031 и 2064 годах, метеорных бурь не ожидается, но возможны усиления активности Леонид до 100 и чуть больше метеоров в час. А пока до 2030 года прогнозируются пики активности около 15-20 метеоров в час.

Источник: Планетарий